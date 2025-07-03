Жара в доме больше не страшна: 4 секрета для комфортной температуры

Без кондиционера и жары: дешёвые способы охладить квартиру летом

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето становится всё жарче, а кондиционеры есть далеко не у всех. К счастью, поддерживать комфортную температуру в доме можно и без них — достаточно знать несколько простых приёмов. Эти методы не только сэкономят вам деньги, но и окажутся более экологичными.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка с веером

Проветривайте правильно

Главное правило — не открывайте окна в разгар жары. Делайте это поздно вечером или рано утром, когда на улице прохладнее. Днём же лучше держать окна закрытыми и зашторенными — особенно если у вас нет внешних жалюзи. Они помогают остановить жару ещё до того, как она попадёт внутрь.

Убирайте источники тепла

Даже мелочи вроде включённой духовки могут заметно повысить температуру в доме. Постарайтесь летом готовить проще или перенесите кухню на улицу — на гриль или летнюю веранду. То же касается сушилок, утюгов и других приборов, которые выделяют тепло.

Обычные вентиляторы — ваш союзник

Недорогой и эффективный способ охладиться — использовать вентилятор вместе с миской льда или холодной воды. Также можно настроить перекрёстную вентиляцию: один вентилятор направьте на приток прохладного воздуха с улицы, а другой — на вытяжку тёплого воздуха из помещения.

Маленькие хитрости — большая разница

Уплотнительные ленты на окнах не только спасают от сквозняков зимой, но и помогают избежать перегрева летом. А ещё имеет значение текстиль: лёгкое хлопковое постельное бельё и светлые шторы способствуют прохладе. Тяжёлые декоративные ткани лучше временно убрать.

Уточнения

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.



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