Эти 10 ремонтов могут обесценить ваш дом в 2025 году — проверьте, не допустили ли вы ошибку

10 вещей в доме, которые снижают его стоимость: реальные примеры

4:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт дома — инвестиция. Но далеко не каждый проект действительно повышает его стоимость. В 2025 году мода, личные предпочтения и заблуждения приводят к тому, что даже добросовестные владельцы теряют деньги. Причём не в теории, а на реальной продаже.

Фото: Pexels by Blue Bird, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покраска стен

Ниже — список из 10 наиболее распространённых решений, которые могут навредить вашей недвижимости, а не сделать её дороже.

1. Персональный стиль, который слишком… ваш

Ярко-синяя спальня? Стена в техно-обоях? Арт-фреска на кухне? Всё это может быть красиво — но только для вас. Покупатели хотят представить в этом доме себя, а не вас. Чем больше "вкусовщины" — тем выше риск, что ваш ремонт придётся переделывать. А значит — минус к стоимости.

Что делать? Вернитесь к нейтральной базе — светлые стены, сдержанные детали, простота.

2. Минус спальня — минус покупатель

Решили снести перегородку и сделать одну большую комнату? Удалили спальню ради open space? Для семей это тревожный сигнал.

Проблема: меньше спален — меньше потенциальных покупателей.

Решение: лучше создать иллюзию простора светом и мебелью, а не потерей квадратных метров с функцией.

3. Гараж стал кабинетом? Значит, дома стало меньше

Даже если у вас уютный офис или тренажёрный зал, покупатели могут не оценить. Для них гараж — это безопасность, парковка, склад и возможность переделки под свои цели.

Совет: если преобразуете, делайте это так, чтобы можно было легко вернуть всё обратно.

4. Кухня мечты? Только если она по адресу

Установили премиум-технику и кухню за миллион в доме, где вся улица живёт проще? Покупатель не захочет переплачивать за то, что не сочетается с уровнем района.

Подход: ориентируйтесь на местный рынок, не вылезайте из его ценовой рамки.

5. Меньше шкафов — меньше интереса

Встроенный стол вместо шкафа? Убрали шкаф в прихожей ради "воздуха"? Покупатели хотят места для хранения, а не дизайнерскую пустоту.

Совет: если и меняете — добавляйте альтернативу: системы хранения, стеллажи, гардеробные.

6. Бассейн не всегда плюс

В тёплых регионах — да. Но во многих местах бассейн воспринимается как проблема: уход, опасность для детей, затраты.

Реальность: если в районе бассейны — редкость, и их не ищут, установкой вы отталкиваете, а не привлекаете.

7. DIY, который "пахнет" дилетантизмом

Неровная плитка, непрофессиональная покраска, косяки с электричеством — всё это заметно.

Проблема: даже мелкие недочёты вызывают недоверие ко всему дому.

Вывод: если не уверены — наймите мастера. Экономия на профессионалах может стоить вам продажи.

8. Только душ? Тогда вы теряете целевую аудиторию

Удаление ванны в ванной комнате может оттолкнуть семьи с детьми и тех, кто любит полежать в горячей воде.

Рекомендация: оставьте хотя бы одну полноценную ванну в доме — она всё ещё нужна многим.

9. Ковёр на дереве — преступление против вкуса

Паркетные полы — это тренд, статус и практичность. Ковролин — наоборот. Особенно если вы закрыли им натуральное дерево.

Что делать? Лучше положить поверх стильный коврик — уюта не меньше, потерь нет.

10. Сад мечты — для покупателя кошмар

Альпийская горка, фонтан, клумбы, которым нужен ландшафтный дизайнер — всё это впечатляет… но не всегда радует.

Почему это минус: чем больше ухода требует участок, тем больше он отпугивает. Особенно если покупатель не садовод.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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