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85% рассрочек на бизнес- и элитное жилье: раскрылся секрет покупателей!

Банк ДОМ. РФ о рассрочке: 85% сделок — это бизнес-класс, почему?
2:00
Недвижимость

Выглядит парадоксально: рассрочку при покупке квартиры чаще используют не в эконом-сегменте, а при покупке дорогого жилья. Почему так происходит?

ПИК-1 Ярцевская, вид со двора
Фото: commons.wikimedia.org by Фред-Продавец звёзд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ПИК-1 Ярцевская, вид со двора

Где сегодня рассрочка — почти норма

Максим Грицкевич, председатель правления и заместитель генерального директора Банка ДОМ. РФ, в рамках Финансового конгресса рассказал, что около 85% всех рассрочек, предоставляемых банком, приходятся на жильё бизнес-, премиум- и элит-класса. А вот в сегменте эконом рассрочка — редкость: всего 6% сделок.

По рынку в целом цифры схожие — около 14% всех сделок идут с рассрочкой, в Банке ДОМ. РФ — 13%.

Почему так вышло

Во-первых, речь идёт о проектах с длительными сроками ввода — в основном это новостройки, сдача которых запланирована на 2026-2028 годы. Как объясняет Грицкевич, покупатели не спешат вкладываться полностью: они предпочитают сохранить деньги на депозитах, получать проценты и одновременно воспользоваться бесплатной рассрочкой от застройщика.

Что происходит с застройщиками

Застройщики в целом подходят к рассрочке грамотно. В 99% случаев предусмотрен крупный первоначальный взнос и равномерные аннуитетные платежи. Это снижает риски и для девелоперов, и для покупателей.

А что с будущим рынка

"Мы внимательно смотрим на депозитные портфели банков. Сейчас на вкладах размещено около 13,5 трлн рублей. Это потенциальные средства, которые могут направиться на покупку жилья в рассрочку", — отметил Грицкевич.

Если в ближайшее время не стимулировать запуск новых проектов, то уже в 2027–2028 годах рынок может столкнуться с нехваткой предложения. Это неизбежно подтолкнёт цены вверх.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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