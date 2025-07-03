Крымский рынок жилья меняется: что будет без льготной ипотеки?

Льготная ипотека в Крыму: что дальше для застройщиков и покупателей?

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время в Крыму обсуждают последствия отмены льготной ипотеки, которая была массово доступна в последние годы. По мнению экспертов, отсутствие государственной поддержки на рынке жилья — это не катастрофа, а возможность для застройщиков и покупателей научиться быть более самостоятельными и ответственными.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пара в помещении

Как сообщает argumenti.ru, что за время действия льготной ипотеки многие участники рынка недвижимости привыкли к помощи государства.

"Люди привыкли, что помогают, что как-то выручают. Рынок недвижимости привык к этому, застройщики привыкли, что будут какие-то меры поддержки по ипотекам". отметила Эксперт по рынку недвижимости Алеся Полищук.

Однако с отменой этой программы, по словам Полищук, настало время для взрослой и ответственной работы как со стороны покупателей, так и со стороны застройщиков.

"Нас учат быть взрослыми, учат нести ответственность", — добавила она, считая это нормальным и необходимым шагом.

Ожидаемо, отмена льготной ипотеки вызвала снижение как объемов строительства жилья, так и числа проданных квартир. Это можно расценивать как неизбежные последствия перехода к более зрелой экономической модели.

Не обсуждается, какие могут быть долгосрочные последствия этой перемены для рынка недвижимости и как она повлияет на доступность жилья для населения.

Впрочем, эксперты утверждают, что это лишь часть процесса адаптации к новой реальности. Люди должны научиться работать без государственной поддержки, считают они.

Интересно, что, несмотря на все трудности, эти изменения подчеркивают важность личной ответственности каждого участника рынка и создания более устойчивой экономической ситуации в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.



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