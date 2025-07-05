Дубай запускает программу: как купить первую недвижимость с льготами

Новая Дубайская программа: как за 5 миллионов дирхамов стать владельцем квартиры

3:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дубай запускает новую программу, которая предоставляет особые условия для тех, кто впервые покупает недвижимость.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение Дубай

В среду власти Дубая объявили о запуске программы, которая направлена на поддержку граждан, желающих приобрести жильё. Программа предоставляет ряд преимуществ и возможностей для тех, кто ранее не владел недвижимостью.

Программа, разработанная совместно с Департаментом земель Дубая и Департаментом экономики и туризма, направлена на стимулирование инвестиций в недвижимость и поощрение владения жильём. Она предоставляет приоритетный доступ к новым проектам, льготные цены и привлекательные условия ипотечного кредитования для тех, кто имеет право на участие в программе.

В программе участвуют более 13 застройщиков, пять банков и стратегические партнёры. Это отражает стремление Дубая создать условия для того, чтобы жители могли приобрести своё первое жильё и улучшить качество жизни.

Маджид Аль Марри, генеральный директор сектора регистрации недвижимости в Земельном департаменте Дубая, отметил, что каждый месяц в Дубай приезжает около 10 тысяч новых инвесторов.

"Мы надеемся, что эта программа поможет увеличить это число", — сказал он.

Халид Аль Шайбани, директор департамента по вопросам аренды земельного департамента Дубая, подчеркнул, что программа представляет собой инновационный подход, который позволяет людям, ранее не имевшим жилья, стать его владельцами на основе справедливых критериев и понятных условий.

Для участия в программе необходимо быть резидентом ОАЭ старше 18 лет, иметь действующее удостоверение личности Emirates ID и не владеть жильём. Программа позволяет приобрести квартиру стоимостью до 5 миллионов дирхамов.

"Программа открыта для всех резидентов ОАЭ старше 18 лет, имеющих действующее удостоверение личности Emirates ID и ранее не владевших жильём. Они могут приобрести квартиру стоимостью до 5 миллионов дирхамов", — сообщил Аль Шайбани.

Программа предоставляет ряд преимуществ для участников. В частности, они получают доступ к новым проектам, перечисленным застройщиками, и льготные цены на новые объекты от застройщиков. Также предусмотрен гибкий план оплаты, который позволяет оплатить регистрационный взнос без процентов.

"С точки зрения преимуществ, люди, которые зарегистрируются через сайт DLD и приложение Dubai REST, получат доступ к новым проектам, перечисленным застройщиками, и льготные цены на новые объекты от застройщиков. Будет гибкий план оплаты, и вы сможете оплатить регистрационный взнос без каких-либо процентов", — сказал Аль Шайбани.

Людям нужно указать свои предпочтения, хотят ли они купить виллу или квартиру, определиться с бюджетом, а также указать, как они хотят, чтобы застройщики связывались с ними — по электронной почте или по телефону. Все данные будут напрямую поступать только застройщику. После регистрации люди получат уведомление о том, что их заявка принята, а банки также узнают об интересе, сообщил Аль Шайбани.

Он также отметил, что те, кто не хочет регистрироваться, могут сделать это через брокеров.

Программа предоставляет возможность приобрести жильё по льготным ценам и получить доступ к новым проектам от застройщиков.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.



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