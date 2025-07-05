16 типов квартир, которые отпугивают покупателей: узнайте о главных причинах

Проблемные квартиры: запомните 16 типов, которые лучше не рассматривать

4:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажа квартиры может быть успешной даже в самых сложных случаях, если за дело возьмется профессионал. Однако существуют объекты, которые требуют особого внимания и продаются гораздо дольше и сложнее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка квартиры

Риелтор Владимир Шмелев делится своим опытом и выделяет 16 типов квартир, вызывающих опасения у покупателей.

Квартиры на первом и последнем этажах. В домах советской постройки квартиры на первом и последнем этажах часто страдают от плохой шумоизоляции, холодных полов и риска протечек. Эти недостатки могут снизить цену на 10-20% по сравнению с квартирами на средних этажах. Квартиры с несогласованными перепланировками. Несогласованные изменения в планировке вызывают беспокойство у покупателей, так как могут привести к штрафам и необходимости возврата квартиры в исходное состояние. Такие объекты обычно продаются со значительным дисконтом, сообщает Газета.Ru. Квартиры с юридической "грязью". Ошибки в документах, отсутствие необходимых согласований или недавние наследственные сделки могут сделать сделку недействительной. Это отпугивает покупателей и банки, усложняя процесс продажи. Квартиры, принадлежащие несовершеннолетним. Продажа таких квартир требует разрешения органов опеки и покупки нового жилья для детей. Это длительный и сложный процесс, который может затянуться. Квартиры, купленные с использованием материнского капитала. При покупке жилья с материнским капиталом необходимо выделить доли детям, что накладывает ограничения и требует согласования с опекой при продаже. Квартиры в морально устаревших домах. "Хрущевки", "брежневки" и старые панельные дома не отвечают современным требованиям по комфорту и эстетике. Эти квартиры обычно покупают только для сноса или с большим дисконтом. Дома конца 90-х и начала 2000-х. Планировка квартир в этих домах часто не соответствует современным стандартам. Длинные коридоры, темные кухни и плохая освещенность снижают интерес, особенно у молодых людей. Квартиры большой площади. Квартиры площадью более 150 кв. м подходят не всем из-за высоких налогов, коммунальных платежей и затрат на ремонт. Сегодня покупатели предпочитают компактные и функциональные квартиры с грамотным зонированием. Квартиры в районах с плохой экологией или логистикой. Квартиры в районах с промышленными объектами или плохой транспортной доступностью вызывают настороженность у покупателей, даже если их цена ниже аналогов в более комфортных зонах. Квартиры с признаками плесени. Даже если квартира выглядит привлекательно, наличие грибка значительно снижает ее стоимость. Такие объекты часто требуют капитального ремонта, что уменьшает спрос. Квартиры с зарегистрированными жильцами. Если в квартире прописаны люди, которые не хотят выписываться (например, уехавшие), продажа может затянуться и потребовать судебных разбирательств. Квартиры с плохим состоянием подъезда и соседями. Грязь, неприятные запахи и конфликтные соседи могут испортить впечатление от квартиры, независимо от ее состояния. Квартиры с частой сменой владельцев. Квартира, которая неоднократно переходила из рук в руки за короткий срок, вызывает подозрения и может усложнить одобрение ипотеки. Квартиры, оформленные по формальным сделкам. Недвижимость, переданная между родственниками без реальной оплаты, может быть оспорена как фиктивная, особенно если прошло менее трех лет с момента сделки. Квартиры, купленные с торгов. Такие объекты часто имеют сложную историю: долги, судебные разбирательства, выселения. Даже после юридической "очистки" они остаются менее привлекательными из-за психологических барьеров. Квартиры с трагическим прошлым. Если в квартире произошли несчастные случаи, это может отпугнуть возможных покупателей на долгое время.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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