Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильный рубль против слабого: кто выиграет в 2025 году
Мощное изометрическое упражнение для стабилизаторов корпуса и пресса
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Почему тысячи женщин отказываются от карандаша для бровей — всё из-за этой процедуры
Французское лето без пляжа: куда можно сбежать от туристов и суеты за 3 часа от Парижа
Мадисонские журавли усыновили гусёнка: трогательная история о любви и заботе
Квантовое железо без холодильника: Xanadu показал, как сделать квантовый компьютер карманным
Что сделать, чтобы болгарский перец дал до 5 кг плодов с куста
Дебютный концерт Никиты Осина: как SHAMAN поддержал молодую звезду

16 типов квартир, которые отпугивают покупателей: узнайте о главных причинах

Проблемные квартиры: запомните 16 типов, которые лучше не рассматривать
4:23
Недвижимость

Продажа квартиры может быть успешной даже в самых сложных случаях, если за дело возьмется профессионал. Однако существуют объекты, которые требуют особого внимания и продаются гораздо дольше и сложнее.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Риелтор Владимир Шмелев делится своим опытом и выделяет 16 типов квартир, вызывающих опасения у покупателей.

  1. Квартиры на первом и последнем этажах. В домах советской постройки квартиры на первом и последнем этажах часто страдают от плохой шумоизоляции, холодных полов и риска протечек. Эти недостатки могут снизить цену на 10-20% по сравнению с квартирами на средних этажах.
  2. Квартиры с несогласованными перепланировками. Несогласованные изменения в планировке вызывают беспокойство у покупателей, так как могут привести к штрафам и необходимости возврата квартиры в исходное состояние. Такие объекты обычно продаются со значительным дисконтом, сообщает Газета.Ru.
  3. Квартиры с юридической "грязью". Ошибки в документах, отсутствие необходимых согласований или недавние наследственные сделки могут сделать сделку недействительной. Это отпугивает покупателей и банки, усложняя процесс продажи.
  4. Квартиры, принадлежащие несовершеннолетним. Продажа таких квартир требует разрешения органов опеки и покупки нового жилья для детей. Это длительный и сложный процесс, который может затянуться.
  5. Квартиры, купленные с использованием материнского капитала. При покупке жилья с материнским капиталом необходимо выделить доли детям, что накладывает ограничения и требует согласования с опекой при продаже.
  6. Квартиры в морально устаревших домах. "Хрущевки", "брежневки" и старые панельные дома не отвечают современным требованиям по комфорту и эстетике. Эти квартиры обычно покупают только для сноса или с большим дисконтом.
  7. Дома конца 90-х и начала 2000-х. Планировка квартир в этих домах часто не соответствует современным стандартам. Длинные коридоры, темные кухни и плохая освещенность снижают интерес, особенно у молодых людей.
  8. Квартиры большой площади. Квартиры площадью более 150 кв. м подходят не всем из-за высоких налогов, коммунальных платежей и затрат на ремонт. Сегодня покупатели предпочитают компактные и функциональные квартиры с грамотным зонированием.
  9. Квартиры в районах с плохой экологией или логистикой. Квартиры в районах с промышленными объектами или плохой транспортной доступностью вызывают настороженность у покупателей, даже если их цена ниже аналогов в более комфортных зонах.
  10. Квартиры с признаками плесени. Даже если квартира выглядит привлекательно, наличие грибка значительно снижает ее стоимость. Такие объекты часто требуют капитального ремонта, что уменьшает спрос.
  11. Квартиры с зарегистрированными жильцами. Если в квартире прописаны люди, которые не хотят выписываться (например, уехавшие), продажа может затянуться и потребовать судебных разбирательств.
  12. Квартиры с плохим состоянием подъезда и соседями. Грязь, неприятные запахи и конфликтные соседи могут испортить впечатление от квартиры, независимо от ее состояния.
  13. Квартиры с частой сменой владельцев. Квартира, которая неоднократно переходила из рук в руки за короткий срок, вызывает подозрения и может усложнить одобрение ипотеки.
  14. Квартиры, оформленные по формальным сделкам. Недвижимость, переданная между родственниками без реальной оплаты, может быть оспорена как фиктивная, особенно если прошло менее трех лет с момента сделки.
  15. Квартиры, купленные с торгов. Такие объекты часто имеют сложную историю: долги, судебные разбирательства, выселения. Даже после юридической "очистки" они остаются менее привлекательными из-за психологических барьеров.
  16. Квартиры с трагическим прошлым. Если в квартире произошли несчастные случаи, это может отпугнуть возможных покупателей на долгое время.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Система Stop-Start: экономия или поломка? Автоэксперты дали однозначный ответ
Тверь за один день: почему этот город стал хитом коротких поездок
Режим Годзиллы активен: японский электромотоцикл выходит на рынок
Автомобили портят газон? 3 способа, чтобы его спасти
Полезный брауни: рецепт без муки и сахара за 25 минут
Технология до цивилизации: в Китае нашли инструменты старше пирамид Хеопса
Доли детям до погашения ипотеки: новый закон упрощает сделки с недвижимостью
Кот спит у ног — и вот что это на самом деле значит
Всё, что вы хотели знать о консервантах в косметике: почему они не такие страшные, как кажется?
Редька в июле: как вырастить вкусные корнеплоды за 30-50 дней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.