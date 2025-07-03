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Сковорода на грани: один пропущенный шаг — и она станет врагом ужина

Нержавеющая сталь и здоровье: почему важно отказываться от антипригарных покрытий?
1:53
Недвижимость

Нержавеющая сталь вновь в моде — не из-за эстетики, а из-за безопасности. Всё больше людей отказываются от антипригарных покрытий, содержащих ПФАС и ПФОК — веществ, накапливающихся в организме и способных вызывать серьёзные проблемы со здоровьем. Альтернатива? Посуда из нержавейки: инертная, прочная и безопасная.

Креветки на сковороде
Фото: flickr.com by baka_san, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Креветки на сковороде

Почему нержавеющая сталь — разумный выбор

Такой материал устойчив к коррозии и подходит для всех типов плит. Поверхность сковороды гладкая, не впитывает запахи и не даёт шанса бактериям — всё благодаря отсутствию пор. Но чтобы нержавейка служила долго и выглядела безупречно, за ней нужен правильный уход.

Главные правила чистки

  • Не стоит надеяться на посудомоечную машину — ручная мойка эффективнее и безопаснее.
  • Абразивные губки лучше не использовать — они оставляют царапины.
  • Порошковые и отбеливающие средства тоже под запретом.

Оптимальное решение — мягкое моющее средство, разведённая пищевая сода или паста из белого уксуса и воды. Такой состав справится с жиром и накипью, не повредив поверхность.

Что делать, если сковорода пригорела

Если остались следы — не стоит тереть. Лучше залить сковороду горячей водой с каплей моющего средства и оставить на ночь. Утром загрязнение удалится гораздо легче. В сложных случаях можно использовать пасту из соды и лимонного сока.

Важно: перед готовкой нагрейте посуду

Нержавейка требует навыка: если не разогреть сковороду как следует, продукты прилипнут. Но как только техника освоена — результат вас порадует. А чистая посуда будет радовать глаз не меньше, чем приготовленное в ней блюдо.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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