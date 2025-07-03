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Три зоны риска, где дача снаружи — конфетка, а внутри — финансовая трясина

Как выбрать дачу в Подмосковье: удобство, цена и риски
2:10
Недвижимость

Мечты о даче всё чаще превращаются в реальность для жителей Москвы. И дело не только в романтике загородной жизни — цены на курорты растут, а природа рядом манит всё сильнее. Но с покупкой участка важно не ошибиться.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

Место решает всё

Первое, на что стоит обратить внимание, — это расположение. Лучше выбирать посёлки, до которых удобно добраться не только на машине, но и на электричке или автобусе. Это пригодится, если транспорт внезапно подведёт или приедут гости без авто.

Хочется жить у воды? Тогда стоит рассматривать запад и северо-запад Подмосковья. Если приоритет — лес и тишина, подойдут юго-запад и север. Не менее важна и близость инфраструктуры: магазины, медпункты, аптеки, ветклиники — всё это должно быть в доступности.

Цены и реальность

Восточные и юго-восточные районы дешевле — там сложные почвы, высокая влажность, а вместе с ней комары. Самые дорогие участки — на западе, ближе к Москве: Рублёвка, Минское, Новорижское шоссе.

Цены стартуют от 2,5 млн рублей — за эти деньги можно купить 4-6 соток с домиком без воды и газа. Более комфортные варианты с водой и даже септиком — от 4 млн. Дома с полным набором удобств — свет, газ, канализация — начинаются от 8,5 млн. Верхнего порога нет.

Когда искать и как проверять

Весна — идеальное время для осмотра. Именно тогда видно, подтапливается ли участок. Сырость — враг и почве, и дому. Полезно пообщаться с соседями: они расскажут о подземных водах и реальных условиях.

Осматривать дом лучше не в одиночку, а с профессионалом. Только так можно понять, во сколько обойдётся ремонт и адаптация под свои нужды. Финальный шаг — проверка документов: кадастровый план, наличие ограничений, прав собственности, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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