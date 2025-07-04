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Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом

Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
2:32
Недвижимость

Кажется мелочью — оставить зарядку в розетке или включённую микроволновку. Но именно такие "мелочи" нередко становятся причиной пожаров. Эксперты напоминают: перед выходом из дома важно проверить, что остаётся включенным.

Розетка с вилкой
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розетка с вилкой

Невидимая угроза: зарядные устройства

Мобильные, планшеты, наушники — все они требуют регулярной подзарядки. Но оставлять зарядки в розетке, когда устройства уже заряжены или когда вы уходите из дома, крайне опасно.

"Короткое замыкание или скачок напряжения могут привести к взрыву зарядного устройства", — предупреждают специалисты Phone House.

Даже если зарядка маленькая и вроде бы безобидная, она способна стать источником пожара. Поэтому — всегда вынимайте из розетки, даже если просто выходите из комнаты.

Дружественные враги: удлинители и "тройники"

Мы любим их за удобство, но при неправильном использовании они становятся бомбой замедленного действия. Особенно опасны старые или влажные удлинители — риск короткого замыкания и даже поражения током резко возрастает.

Энергетик Луис Аарон Барра подчёркивает: "Не подключайте в удлинители мощные приборы — таких не меньше 16!"
Среди них — микроволновки, пылесосы, утюги, электропечи и обогреватели. Их одновременная работа через один удлинитель — верный путь к перегрузке и возгоранию.

Осторожно: тепло

Зимой нас выручают электрические обогреватели. Но именно они чаще других становятся причиной домашних пожаров. Особенно если:

  • Устройство неисправно или подключено к нестабильной сети.
  • На нём сушат одежду или кладут вещи.

"Никогда не накрывайте включённые обогреватели тканью!" — напоминают эксперты Hotfiredoor. Любое воспламеняемое рядом с источником тепла — потенциальная угроза.

Основы электробезопасности дома

Помимо отключения конкретных приборов, важно соблюдать базовые правила:

  • Сухость прежде всего: держите устройства вдали от воды, особенно в кухне и ванной.
  • Проверьте кабели: изношенные шнуры и треснутые вилки — причина большинства коротких замыканий.
  • Не перегружайте розетки: лучше использовать отдельные линии, особенно для мощных приборов.
  • Установите заземление: оно защитит от удара током при утечке напряжения.

Уточнения

Электри́ческий прибо́р или электроприбор - это техническое устройство, приводимое в действие с помощью электричества и выполняющее некоторую полезную работу, которая может выражаться в виде механической работы, выделения теплоты и др. или предназначенное для обеспечения работы других электроприборов.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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