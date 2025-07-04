Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом

Кажется мелочью — оставить зарядку в розетке или включённую микроволновку. Но именно такие "мелочи" нередко становятся причиной пожаров. Эксперты напоминают: перед выходом из дома важно проверить, что остаётся включенным.
Мобильные, планшеты, наушники — все они требуют регулярной подзарядки. Но оставлять зарядки в розетке, когда устройства уже заряжены или когда вы уходите из дома, крайне опасно.
"Короткое замыкание или скачок напряжения могут привести к взрыву зарядного устройства", — предупреждают специалисты Phone House.
Даже если зарядка маленькая и вроде бы безобидная, она способна стать источником пожара. Поэтому — всегда вынимайте из розетки, даже если просто выходите из комнаты.
Мы любим их за удобство, но при неправильном использовании они становятся бомбой замедленного действия. Особенно опасны старые или влажные удлинители — риск короткого замыкания и даже поражения током резко возрастает.
Энергетик Луис Аарон Барра подчёркивает: "Не подключайте в удлинители мощные приборы — таких не меньше 16!"
Среди них — микроволновки, пылесосы, утюги, электропечи и обогреватели. Их одновременная работа через один удлинитель — верный путь к перегрузке и возгоранию.
Зимой нас выручают электрические обогреватели. Но именно они чаще других становятся причиной домашних пожаров. Особенно если:
"Никогда не накрывайте включённые обогреватели тканью!" — напоминают эксперты Hotfiredoor. Любое воспламеняемое рядом с источником тепла — потенциальная угроза.
Помимо отключения конкретных приборов, важно соблюдать базовые правила:
Электри́ческий прибо́р или электроприбор - это техническое устройство, приводимое в действие с помощью электричества и выполняющее некоторую полезную работу, которая может выражаться в виде механической работы, выделения теплоты и др. или предназначенное для обеспечения работы других электроприборов.
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