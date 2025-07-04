Экономия до 25% на недвижимости: модульные дома как ответ на кризис в Аргентине

Когда ипотека снова входит в обиход, всё больше аргентинцев начинают задаваться вопросом: "А какую вообще недвижимость стоит покупать?" Особенно на фоне того, что стоимость строительства в долларах за год удвоилась.
Один из самых обсуждаемых вариантов — дома, собранные на заводе. Но тут начинается путаница: в чём разница между "модульными" и "префабрикованными"?
Модульный дом — это тоже префабрикованный. Да, звучит неожиданно. Разница лишь в восприятии: в Аргентине под "префабрикованным" часто понимают некачественное жильё. Чтобы избавиться от этого стереотипа, всё чаще используют слово "модульный".
"Термин "префабрикованный' вызывает негативную реакцию, особенно в Буэнос-Айресе, поэтому мы стараемся говорить "модульный'", — объясняет Федерико Аззоллини, управляющий партнёр Icon+.
Сегодня модульные дома не просто удобны, они могут быть стильными. Многие архитекторы с именем уже работают с этим форматом, предлагая авторские проекты, которые в классической застройке стоили бы в разы дороже.
"Мы говорим о демократизации архитектуры: хороший дизайн становится доступнее", — добавляет он.
Процесс похож на сборку авто: большую часть делают в цеху — от каркаса до отделки. Затем части доставляют на участок и собирают за пару месяцев. Точность достигает 2 мм. И никакого простоя из-за дождя.
Преимущества модульных домов:
"Если дом сдают через 4 месяца, а не через 24, это огромная экономия на инфляции", — подчёркивает Лукас Сальваторе, глава Idero.
Хотя в среднем стоимость модульного дома сопоставима с традиционным строительством, за счёт серийности можно сэкономить до 25% — без потери в качестве.
Модульные дома легко адаптируются к биоклиматической зоне — рассчитывают теплоизоляцию, акустику, огнеупорность. Это особенно актуально в отраслях, вроде нефтяной, где нужно жильё для экстремальных условий.
"Если через 30 лет Vaca Muerta утратит актуальность, дома можно перевезти хоть в Хухуй", — добавляет Сальваторе.
Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.
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