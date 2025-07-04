Экономия до 25% на недвижимости: модульные дома как ответ на кризис в Аргентине

Модульные дома в Аргентине: как выбрать недвижимость в условиях кризиса

2:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда ипотека снова входит в обиход, всё больше аргентинцев начинают задаваться вопросом: "А какую вообще недвижимость стоит покупать?" Особенно на фоне того, что стоимость строительства в долларах за год удвоилась.

Фото: Needpix.com by paulbr75 (pixabay.com), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Дом на продажу

Один из самых обсуждаемых вариантов — дома, собранные на заводе. Но тут начинается путаница: в чём разница между "модульными" и "префабрикованными"?

Что такое модульный дом — и почему это не совсем то, что вы думаете

Модульный дом — это тоже префабрикованный. Да, звучит неожиданно. Разница лишь в восприятии: в Аргентине под "префабрикованным" часто понимают некачественное жильё. Чтобы избавиться от этого стереотипа, всё чаще используют слово "модульный".

"Термин "префабрикованный' вызывает негативную реакцию, особенно в Буэнос-Айресе, поэтому мы стараемся говорить "модульный'", — объясняет Федерико Аззоллини, управляющий партнёр Icon+.

Модуль — это не просто блоки

Сегодня модульные дома не просто удобны, они могут быть стильными. Многие архитекторы с именем уже работают с этим форматом, предлагая авторские проекты, которые в классической застройке стоили бы в разы дороже.

"Мы говорим о демократизации архитектуры: хороший дизайн становится доступнее", — добавляет он.

Как их строят

Процесс похож на сборку авто: большую часть делают в цеху — от каркаса до отделки. Затем части доставляют на участок и собирают за пару месяцев. Точность достигает 2 мм. И никакого простоя из-за дождя.

Преимущества модульных домов:

Качество под контролем.

Сжатые сроки (иногда — всего 2 месяца).

Экологичность и минимальный строительный мусор.

Возможность переработки материалов.

Устойчивость к климатическим условиям.

"Если дом сдают через 4 месяца, а не через 24, это огромная экономия на инфляции", — подчёркивает Лукас Сальваторе, глава Idero.

Цена вопроса

Хотя в среднем стоимость модульного дома сопоставима с традиционным строительством, за счёт серийности можно сэкономить до 25% — без потери в качестве.

Мобильность и адаптация

Модульные дома легко адаптируются к биоклиматической зоне — рассчитывают теплоизоляцию, акустику, огнеупорность. Это особенно актуально в отраслях, вроде нефтяной, где нужно жильё для экстремальных условий.

"Если через 30 лет Vaca Muerta утратит актуальность, дома можно перевезти хоть в Хухуй", — добавляет Сальваторе.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.



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