Под приговором и с шансом: 76 незавершенных объектов, которые ждут решения

Вы бы стали достраивать здание, которое начали еще в 1968 году? А правительство решило — надо. И это лишь один из десятков случаев, когда стройка длиной в десятилетия получает шанс на завершение… или приговор к сносу.
Правительственная комиссия по региональному развитию вынесла вердикт еще по 76 незавершённым стройкам. Из них 72 достроят и введут в эксплуатацию, а 4 — пойдут под снос. Об этом сообщили в Минстрое РФ, уточнив: все эти объекты были включены в федеральный реестр незавершенного строительства.
Замглавы Минстроя Юрий Гордеев отметил:
"В федеральном реестре сейчас числится 755 объектов. По результатам восьми заседаний комиссии приняты решения почти по всем из них. В итоге: 383 объекта достроят, 215 — приватизируют, 151 — снесут, 4 — передадут в управление регионам".
Среди достраиваемых — внутриквартальные сети и благоустройство районов, строительство улиц в Магасе и инфраструктура для стекольного завода в ингушском селе Сагопши. Также планируют завершить первый этап очистных сооружений в Буйнакске (Дагестан).
А вот что решено снести: участки автодорог, заброшенные на десятилетие, и старый учебный корпус в Санкт-Петербурге. Его стройка стартовала в 1968-м, а заморозили объект в 2008 году.
С 2022 года из реестра уже исключили 134 объекта. Это значит, что они либо достроены, либо по ним приняты финальные решения. Работа продолжается — и каждый новый акт комиссии сокращает число "вечных" долгостроев на карте страны.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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