Эти два ингредиента из мусорного ведра защитят ваши растения от слизней — откройте секрет

Бюджетный способ борьбы со слизнями: как защитить грядки всего за даром

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На первый взгляд — безобидные, но на деле — ночные пожиратели всего зелёного. Слизни за пару часов могут превратить грядку в лысый ландшафт. Проблема знакома каждому, кто сажал хоть что-то съедобное. И решение оказалось проще, чем казалось.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слизни

Работает без химии

Чтобы избавиться от слизней, не обязательно покупать токсичные гранулы. Достаточно двух вещей, которые чаще всего оказываются в мусоре. Не потребуется ни специальных навыков, ни затрат.

Что нужно

Кофейная гуща

Измельчённая яичная скорлупа

Обе эти субстанции обладают текстурой и запахом, которые слизни категорически не переносят. Кофейная гуща раздражает слизистую, а скорлупа — физически мешает продвигаться. Вместе они образуют защитный барьер.

Как применять

Подсушить кофейную гущу после заваривания.

Измельчить скорлупу в крошку.

Обсыпать смесью почву вокруг растений.

Обновлять после сильного дождя.

Слизни избегают участков, обработанных таким способом. На грядках с салатом, клубникой и кабачками повреждений больше не наблюдается.

Результат держится неделями. Метод безопасен для животных, детей и самой почвы. А главное — бесплатен.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.



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