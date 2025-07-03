Эти два ингредиента из мусорного ведра защитят ваши растения от слизней — откройте секрет

На первый взгляд — безобидные, но на деле — ночные пожиратели всего зелёного. Слизни за пару часов могут превратить грядку в лысый ландшафт. Проблема знакома каждому, кто сажал хоть что-то съедобное. И решение оказалось проще, чем казалось.
Чтобы избавиться от слизней, не обязательно покупать токсичные гранулы. Достаточно двух вещей, которые чаще всего оказываются в мусоре. Не потребуется ни специальных навыков, ни затрат.
Обе эти субстанции обладают текстурой и запахом, которые слизни категорически не переносят. Кофейная гуща раздражает слизистую, а скорлупа — физически мешает продвигаться. Вместе они образуют защитный барьер.
Слизни избегают участков, обработанных таким способом. На грядках с салатом, клубникой и кабачками повреждений больше не наблюдается.
Результат держится неделями. Метод безопасен для животных, детей и самой почвы. А главное — бесплатен.
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
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