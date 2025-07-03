Секрет блеска: как избавиться от налёта на душевой кабине всего за 5 минут!

Как эффективно очистить стекло душевой кабины от пятен и налёта?

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем даже самая стильная душевая кабина начинает выглядеть уставшей. Прозрачные стены мутнеют, на стекле проступают разводы, появляются матовые пятна, от которых не спасает ни вода, ни регулярное мытьё. И вот вы стоите, смотрите на это стекло и думаете: "Ну почему оно опять всё в налёте?"

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ванная комната

Кто виноват

Тусклость стекла — это не просто капризы влажности. Виновников несколько:

Жесткая вода: минеральные примеси оседают на стекле известковыми пятнами.

Косметика: мыло, шампуни и кондиционеры оставляют жирную пленку.

Плохая вентиляция: влага не уходит, появляется плесень и стойкие загрязнения.

Вместе эти факторы лишают стекло блеска и делают его мутным.

Решение — в вашем шкафчике

Не спешите покупать дорогую химию. Всё, что вам нужно — уже есть дома:

белый уксус,

тёплая вода,

капля нейтрального моющего,

пульверизатор,

губка,

ткань из микрофибры.

Как очистить стекло быстро и эффективно

Смешайте уксус и воду в равных частях, добавьте пару капель моющего. Распылите по всей поверхности стекла. Оставьте на 5 минут — пусть средство поработает. Протрите мягкой губкой. Смойте чистой водой. Высушите микрофиброй или раклей — чтобы избежать разводов.

Результат заметен сразу. Стекло снова прозрачное, без липкого налёта и затяжных пятен. Повторяйте раз в неделю — и ванная снова будет как из рекламы.

Уточнения

Стекло́ — вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека.



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