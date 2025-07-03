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Секрет блеска: как избавиться от налёта на душевой кабине всего за 5 минут!

Как эффективно очистить стекло душевой кабины от пятен и налёта?
1:38
Недвижимость

Со временем даже самая стильная душевая кабина начинает выглядеть уставшей. Прозрачные стены мутнеют, на стекле проступают разводы, появляются матовые пятна, от которых не спасает ни вода, ни регулярное мытьё. И вот вы стоите, смотрите на это стекло и думаете: "Ну почему оно опять всё в налёте?"

Ванная комната
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ванная комната

Кто виноват

Тусклость стекла — это не просто капризы влажности. Виновников несколько:

  • Жесткая вода: минеральные примеси оседают на стекле известковыми пятнами.
  • Косметика: мыло, шампуни и кондиционеры оставляют жирную пленку.
  • Плохая вентиляция: влага не уходит, появляется плесень и стойкие загрязнения.

Вместе эти факторы лишают стекло блеска и делают его мутным.

Решение — в вашем шкафчике

Не спешите покупать дорогую химию. Всё, что вам нужно — уже есть дома:

  • белый уксус,
  • тёплая вода,
  • капля нейтрального моющего,
  • пульверизатор,
  • губка,
  • ткань из микрофибры.

Как очистить стекло быстро и эффективно

  1. Смешайте уксус и воду в равных частях, добавьте пару капель моющего.
  2. Распылите по всей поверхности стекла.
  3. Оставьте на 5 минут — пусть средство поработает.
  4. Протрите мягкой губкой.
  5. Смойте чистой водой.
  6. Высушите микрофиброй или раклей — чтобы избежать разводов.

Результат заметен сразу. Стекло снова прозрачное, без липкого налёта и затяжных пятен. Повторяйте раз в неделю — и ванная снова будет как из рекламы.

Уточнения

Стекло́ — вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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