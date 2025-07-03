Секрет блеска: как избавиться от налёта на душевой кабине всего за 5 минут!

Со временем даже самая стильная душевая кабина начинает выглядеть уставшей. Прозрачные стены мутнеют, на стекле проступают разводы, появляются матовые пятна, от которых не спасает ни вода, ни регулярное мытьё. И вот вы стоите, смотрите на это стекло и думаете: "Ну почему оно опять всё в налёте?"
Тусклость стекла — это не просто капризы влажности. Виновников несколько:
Вместе эти факторы лишают стекло блеска и делают его мутным.
Не спешите покупать дорогую химию. Всё, что вам нужно — уже есть дома:
Результат заметен сразу. Стекло снова прозрачное, без липкого налёта и затяжных пятен. Повторяйте раз в неделю — и ванная снова будет как из рекламы.
Стекло́ — вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека.
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