Мухи не доживут до вечера: как обычные специи могут спасти вашу кухню

Как избавить кухню от мух с помощью корицы и кайенского перца — быстрые советы

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето приносит не только солнечные дни, но и нежеланных гостей — мух, которые обожают кухонные отходы. Даже закрытая крышка мусорного ведра не всегда спасает от их навязчивого присутствия. Однако существует простое и эффективное решение, которое можно найти прямо на вашей кухне.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian Муха

Секрет в специях

Две обычные специи могут стать вашими союзниками в борьбе с мухами:

Корица: её аромат приятен для нас, но отпугивает насекомых, маскируя запахи отходов и создавая барьер, который они не переносят.

Кайенский перец: содержит капсаицин, который раздражает рецепторы мух, заставляя их избегать мест с его присутствием.

Как применять

При замене мусорного пакета посыпьте немного корицы и кайенского перца на сухое дно ведра.

Для усиления эффекта можно добавить немного специй на внутренние края крышки.

Дополнительно используйте лавровый лист или ватный диск, смоченный в уксусе, чтобы усилить отпугивающий эффект.

Дополнительные советы

Чаще выносите мусор, особенно в жаркую погоду, даже если ведро не полностью заполнено.

Регулярно очищайте и высушивайте внутреннюю часть ведра, чтобы предотвратить накопление влаги и запахов.

Плотно упаковывайте особенно пахучие отходы, такие как рыба или мясо, перед тем как выбросить их.

Эти простые шаги помогут вам наслаждаться летом без назойливых насекомых.

Уточнения

муха — насекомое отряда двукрылых.



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