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Мухи не доживут до вечера: как обычные специи могут спасти вашу кухню

Как избавить кухню от мух с помощью корицы и кайенского перца — быстрые советы
1:34
Недвижимость

Лето приносит не только солнечные дни, но и нежеланных гостей — мух, которые обожают кухонные отходы. Даже закрытая крышка мусорного ведра не всегда спасает от их навязчивого присутствия. Однако существует простое и эффективное решение, которое можно найти прямо на вашей кухне.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Секрет в специях

Две обычные специи могут стать вашими союзниками в борьбе с мухами:

  • Корица: её аромат приятен для нас, но отпугивает насекомых, маскируя запахи отходов и создавая барьер, который они не переносят.
  • Кайенский перец: содержит капсаицин, который раздражает рецепторы мух, заставляя их избегать мест с его присутствием.

Как применять

  • При замене мусорного пакета посыпьте немного корицы и кайенского перца на сухое дно ведра.
  • Для усиления эффекта можно добавить немного специй на внутренние края крышки.
  • Дополнительно используйте лавровый лист или ватный диск, смоченный в уксусе, чтобы усилить отпугивающий эффект.

Дополнительные советы

  • Чаще выносите мусор, особенно в жаркую погоду, даже если ведро не полностью заполнено.
  • Регулярно очищайте и высушивайте внутреннюю часть ведра, чтобы предотвратить накопление влаги и запахов.
  • Плотно упаковывайте особенно пахучие отходы, такие как рыба или мясо, перед тем как выбросить их.

Эти простые шаги помогут вам наслаждаться летом без назойливых насекомых.

Уточнения

муха — насекомое отряда двукрылых.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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