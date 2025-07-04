3% ипотека за городом: кто попадает под новые правила в 2025 году?

Можно ли сегодня получить ипотеку под 3%? Да, если ты хочешь жить за городом. Но в 2025 году эта возможность стала куда более избирательной.
Теперь воспользоваться сельской ипотекой смогут только определённые категории граждан: работники агропромышленного комплекса, соцсферы, предприниматели, занятые в сельском хозяйстве, а также участники СВО. Остальным — увы, программа недоступна.
Это специальная программа господдержки, запущенная в 2020 году. Она даёт шанс купить или построить жильё в сельской местности под минимальный процент — от 0,1 до 3% годовых. Кредит выдаётся через Россельхозбанк и некоторые другие банки, которые сотрудничают с Минсельхозом.
Жильё должно находиться в населённом пункте с численностью до 30 тысяч человек — сёлах, ПГТ, деревнях и даже небольших городах. Но Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье — вне игры.
С 2023 года в программу добавили и "опорные населённые пункты" — это места, куда активно вкладываются в дороги, школы, медицину и прочую инфраструктуру.
Условия в 2025 году стали жёстче:
Кредит можно потратить на:
Важно: для строительства обязательно открытие эскроу-счёта, а срок стройки — не больше двух лет.
Дом должен быть:
Участок может быть не только собственным, но и арендованным у муниципалитета. Главное, чтобы назначение земли было — ИЖС.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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