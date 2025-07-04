3% ипотека за городом: кто попадает под новые правила в 2025 году?

Кто имеет право на 3% ипотеку: подробности и ограничения

3:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно ли сегодня получить ипотеку под 3%? Да, если ты хочешь жить за городом. Но в 2025 году эта возможность стала куда более избирательной.

Фото: archive.org by Шамиль Валеев - Sham, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Село

Теперь воспользоваться сельской ипотекой смогут только определённые категории граждан: работники агропромышленного комплекса, соцсферы, предприниматели, занятые в сельском хозяйстве, а также участники СВО. Остальным — увы, программа недоступна.

Что такое сельская ипотека

Это специальная программа господдержки, запущенная в 2020 году. Она даёт шанс купить или построить жильё в сельской местности под минимальный процент — от 0,1 до 3% годовых. Кредит выдаётся через Россельхозбанк и некоторые другие банки, которые сотрудничают с Минсельхозом.

Где действует программа

Жильё должно находиться в населённом пункте с численностью до 30 тысяч человек — сёлах, ПГТ, деревнях и даже небольших городах. Но Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье — вне игры.

С 2023 года в программу добавили и "опорные населённые пункты" — это места, куда активно вкладываются в дороги, школы, медицину и прочую инфраструктуру.

Кто может получить ипотеку

Условия в 2025 году стали жёстче:

Работники АПК, социальной сферы, агропредприниматели.

Участники СВО.

Только при условии, что заемщик продолжит работать в профильной сфере минимум 5 лет.

Каждые полгода нужно подтверждать место работы справкой.

На что дают деньги

Кредит можно потратить на:

Покупку квартиры или дома у застройщика.

Дом на вторичке (не старше 3-5 лет в зависимости от продавца).

Блокированный дом (таунхаус).

Строительство дома с подрядчиком или своими силами — с применением российских домокомплектов.

Квартиру в малоэтажке (до 5 этажей) в опорном населённом пункте.

Важно: для строительства обязательно открытие эскроу-счёта, а срок стройки — не больше двух лет.

Требования к недвижимости

Дом должен быть:

Расположен в сельской местности.

Пригоден для проживания.

Иметь воду, свет, отопление и канализацию.

Соответствовать местным нормам по площади.

Участок может быть не только собственным, но и арендованным у муниципалитета. Главное, чтобы назначение земли было — ИЖС.

Как получить сельскую ипотеку

Подать заявку на сайте банка (можно воспользоваться ипотечным калькулятором).

Дождаться одобрения.

Выбрать жильё.

Подписать документы и внести первый взнос (возможно использовать маткапитал).

Провести сделку и зарегистрировать право собственности.

Какие документы понадобятся

Заявка.

Паспорт.

СНИЛС.

Трудовая книжка.

Справка о доходах (2-НДФЛ или по форме банка).

Военный билет (для мужчин до 27 лет).

Документы о семейном положении и детях.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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