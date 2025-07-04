Кражи в ваше отсутствие: 5 хитрых способов не только обезопасить квартиру, но и получить прибыль

Страховка на время отпуска: как защитить себя от финансовых потерь при краже

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда вы загораете на пляже и постите фото закатов, кто-то может внимательно следить за вашей пустующей квартирой. Лето — сезон, когда число квартирных краж традиционно растёт. Но есть способы не просто снизить риск, но и извлечь выгоду из ситуации.

Фото: Национальный институт рака (NCI) by Билл Брэнсон (фотограф) is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain Взрослые в отпуске играют с детьми

Сначала — дверь

Парадокс: даже самые надёжные двери не спасают от взлома. Их цель — выиграть время. Простой цилиндровый замок можно вскрыть за полминуты. А вот с сейфовыми или многозапорными (III-IV класс защиты) преступнику придётся повозиться 10-15 минут. Умные замки с биометрией добавляют сложности — дверь придётся буквально выбивать, а это шумно и опасно для злоумышленника.

Иллюзия присутствия

Самый простой способ отговорить вора — создать эффект, что вы дома. В этом поможет система "умный дом". Свет в разных комнатах, включающийся по графику, музыка, телевизор — всё это сбивает с толку. Даже простые "умные розетки" могут сработать: их легко установить и настроить перед отъездом.

Хотите защиту и прибыль

Сдача квартиры в краткосрочную аренду — хитрый ход. Вы уезжаете, а жильё не пустует. К тому же летом спрос на посуточную аренду стремительно растёт. В некоторых регионах России он увеличивается почти вдвое, а цены — на треть.

Если идея пускать посторонних вас пугает, можно пригласить погостить родственников или друзей. Дохода не будет, зато и шансов на взлом почти ноль.

Пусть сигнализация работает за вас

Если вдруг вор всё-таки решится — пусть его встретит сирена. Даже звуковой сигнал может испугать. А если подключена служба реагирования, выезд охраны произойдёт в течение минут. Интересно, что всего 20% краж совершается в квартирах с сигнализацией. Это говорит о многом.

Ваши лучшие союзники — соседи

Наладьте контакт с соседями. Они могут заметить странную активность и вызвать полицию. Чем крепче связь — тем выше шанс вовремя предотвратить беду.

Страховка: на всякий случай

Если уж совсем не повезло, и квартиру всё-таки обокрали — вернуть украденное практически невозможно. Но компенсировать ущерб поможет страховка. И необязательно покупать её на год: существуют полисы именно на время отпуска. Заодно они покрывают и пожары, и затопления.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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