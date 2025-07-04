660 тысяч квадратных метров: складской рынок Санкт-Петербурга готовится к рекорду — кто за ним стоит?

Арендаторы диктуют условия: 70% падения активности на рынке складов

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Складской рынок Санкт-Петербурга и Ленобласти готовится установить беспрецедентный рекорд. К концу 2025 года объем предложения достигнет 660 тысяч квадратных метров — это максимальный показатель за последние пять лет и более 12% от всего существующего рынка.

Фото: flickr.com by Gwan Kho, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Склад

Почему так произошло

Виной всему — замедление активности крупных арендаторов, включая маркетплейсы и компании из других отраслей. Причина проста: высокая ключевая ставка сдерживает бизнес от расширения.

Что включено в эти 660 тысяч

Цифра охватывает не только существующие площади, доступные к аренде или субаренде, но и те объекты, которые только появятся или освободятся во второй половине года.

Рост предложения ≠ рост спроса

Интерес к складам в первом полугодии 2025 года составил 240,8 тыс. кв. м. На 8% больше, чем годом ранее. Но если убрать одну крупную сделку — продажу комплекса "Адмирал" фонду — активность на рынке просела на внушительные 70%.

Арендаторы диктуют условия

Из-за избытка площадей арендаторы стали придирчивее. И у них есть на это право: собственники вынуждены уступать. Многие снижают арендные ставки или предлагают индивидуальные условия, лишь бы не простаивать.

Когда рынок оживёт

Эксперты считают, что всё зависит от снижения ключевой ставки. Пока она остаётся высокой — спрос останется слабым, а арендаторы будут продолжать диктовать правила игры.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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