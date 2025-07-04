660 тысяч квадратных метров: складской рынок Санкт-Петербурга готовится к рекорду — кто за ним стоит?

Складской рынок Санкт-Петербурга и Ленобласти готовится установить беспрецедентный рекорд. К концу 2025 года объем предложения достигнет 660 тысяч квадратных метров — это максимальный показатель за последние пять лет и более 12% от всего существующего рынка.
Виной всему — замедление активности крупных арендаторов, включая маркетплейсы и компании из других отраслей. Причина проста: высокая ключевая ставка сдерживает бизнес от расширения.
Цифра охватывает не только существующие площади, доступные к аренде или субаренде, но и те объекты, которые только появятся или освободятся во второй половине года.
Интерес к складам в первом полугодии 2025 года составил 240,8 тыс. кв. м. На 8% больше, чем годом ранее. Но если убрать одну крупную сделку — продажу комплекса "Адмирал" фонду — активность на рынке просела на внушительные 70%.
Из-за избытка площадей арендаторы стали придирчивее. И у них есть на это право: собственники вынуждены уступать. Многие снижают арендные ставки или предлагают индивидуальные условия, лишь бы не простаивать.
Эксперты считают, что всё зависит от снижения ключевой ставки. Пока она остаётся высокой — спрос останется слабым, а арендаторы будут продолжать диктовать правила игры.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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