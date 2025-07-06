Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту

Ваш дом засияет: 7 бюджетных приёмов для роскошного интерьера

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы ваш дом выглядел так, словно его страницы из журнала, но не готовы тратить большие суммы? Несколько простых изменений способны превратить интерьер, добавив ему стиль и уют.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Прихожая в квартире

Первое — обновите освещение. Мягкий, тёплый свет светодиодных ламп создаст атмосферу уюта и элегантности. Дополните интерьер настольными лампами или гирляндами, чтобы добавить объём и глубину.

Зеркала — ваш незаменимый помощник в визуальном расширении пространства. Разместите большое зеркало напротив окна, чтобы отражать дневной свет и сделать комнату более просторной.

Перекрасьте стены в нейтральные, но дорогие оттенки — бежевый или серый в матовом исполнении смотрятся утончённо и современно. Акцентная стена придаст интерьеру глубину и динамику.

Обновите текстиль — новые шторы, подушки из льна или бархата добавят текстуру и роскошь. Однотонные цвета выглядят элегантнее, чем яркие узоры.

Организация пространства играет важную роль: избавьтесь от беспорядка с помощью стильных корзин и коробок, чтобы сохранить ощущение порядка и комфорта.

Не забывайте о растениях — крупное зелёное растение в углу или несколько небольших горшков освежат интерьер, а суккуленты и фикусы не требуют особого ухода.

Меняя фурнитуру, например, установив латунные или хромированные ручки, вы мгновенно повысите уровень вашего интерьера. Такие мелочи делают интерьер завершённым.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.