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Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту

Ваш дом засияет: 7 бюджетных приёмов для роскошного интерьера
1:41
Недвижимость

Хотите, чтобы ваш дом выглядел так, словно его страницы из журнала, но не готовы тратить большие суммы? Несколько простых изменений способны превратить интерьер, добавив ему стиль и уют.

Прихожая в квартире
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прихожая в квартире

Первое — обновите освещение. Мягкий, тёплый свет светодиодных ламп создаст атмосферу уюта и элегантности. Дополните интерьер настольными лампами или гирляндами, чтобы добавить объём и глубину.

Зеркала — ваш незаменимый помощник в визуальном расширении пространства. Разместите большое зеркало напротив окна, чтобы отражать дневной свет и сделать комнату более просторной.

Перекрасьте стены в нейтральные, но дорогие оттенки — бежевый или серый в матовом исполнении смотрятся утончённо и современно. Акцентная стена придаст интерьеру глубину и динамику.

Обновите текстиль — новые шторы, подушки из льна или бархата добавят текстуру и роскошь. Однотонные цвета выглядят элегантнее, чем яркие узоры.

Организация пространства играет важную роль: избавьтесь от беспорядка с помощью стильных корзин и коробок, чтобы сохранить ощущение порядка и комфорта.

Не забывайте о растениях — крупное зелёное растение в углу или несколько небольших горшков освежат интерьер, а суккуленты и фикусы не требуют особого ухода.

Меняя фурнитуру, например, установив латунные или хромированные ручки, вы мгновенно повысите уровень вашего интерьера. Такие мелочи делают интерьер завершённым.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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