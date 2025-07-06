Почему быстрый цикл стирки может обмануть вас: важные нюансы, о которых нужно знать

Как избежать ошибок при быстрой стирке: советы от Мэри Гальярди

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда времени на стирку мало, цикл "быстрой стирки" кажется отличным решением, позволяющим быстро обновить гардероб. Однако эффективность этого режима зависит от типа стиральной машины и способа её работы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стиральная машина

По словам эксперта Мэри Гальярди, большинство производителей сокращают время цикла за счёт уменьшения количества интенсивных отжимов и полосканий, что снижает качество очистки. Такой режим вполне подходит для слегка загрязнённой одежды или постельного белья после короткого использования, особенно если применять горячую воду, небольшое количество жидкого моющего средства и дополнительное полоскание.

Но если вещи сильно испачканы, имеют стойкие пятна или требуют дезинфекции (например, после болезни), быстрый цикл не справится — лучше выбрать обычный или усиленный режим стирки. Также стоит помнить, что размер загрузки не так важен, как степень загрязнения: одна очень грязная вещь не отстирается за короткий цикл, а почти чистые простыни — легко.

Эксперт советует использовать быстрый цикл для освежения вещей, которые оставались влажными в машине и приобрели запах, добавляя специальные дезодорирующие средства. Чтобы максимально эффективно использовать режим быстрой стирки, выбирайте жидкие моющие средства, совместимые с вашей машиной, и соблюдайте рекомендации по температуре воды, пишет bhg.com.

При этом важно не перегружать машину, чтобы обеспечить хорошее перемешивание и чистоту. В итоге быстрый цикл — это удобный помощник для небольших и легких задач, но не панацея от всех бытовых загрязнений.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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