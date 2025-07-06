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Почему быстрый цикл стирки может обмануть вас: важные нюансы, о которых нужно знать

Как избежать ошибок при быстрой стирке: советы от Мэри Гальярди
1:45
Недвижимость

Когда времени на стирку мало, цикл "быстрой стирки" кажется отличным решением, позволяющим быстро обновить гардероб. Однако эффективность этого режима зависит от типа стиральной машины и способа её работы.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

По словам эксперта Мэри Гальярди, большинство производителей сокращают время цикла за счёт уменьшения количества интенсивных отжимов и полосканий, что снижает качество очистки. Такой режим вполне подходит для слегка загрязнённой одежды или постельного белья после короткого использования, особенно если применять горячую воду, небольшое количество жидкого моющего средства и дополнительное полоскание.

Но если вещи сильно испачканы, имеют стойкие пятна или требуют дезинфекции (например, после болезни), быстрый цикл не справится — лучше выбрать обычный или усиленный режим стирки. Также стоит помнить, что размер загрузки не так важен, как степень загрязнения: одна очень грязная вещь не отстирается за короткий цикл, а почти чистые простыни — легко.

Эксперт советует использовать быстрый цикл для освежения вещей, которые оставались влажными в машине и приобрели запах, добавляя специальные дезодорирующие средства. Чтобы максимально эффективно использовать режим быстрой стирки, выбирайте жидкие моющие средства, совместимые с вашей машиной, и соблюдайте рекомендации по температуре воды, пишет bhg.com.

При этом важно не перегружать машину, чтобы обеспечить хорошее перемешивание и чистоту. В итоге быстрый цикл — это удобный помощник для небольших и легких задач, но не панацея от всех бытовых загрязнений.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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