Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал на Уимблдоне: освещение помешало игре
Как избежать ошибок при быстрой стирке: советы от Мэри Гальярди
Вода вместо диеты: как литры превращаются в минус на весах
Полярное сияние в деталях: в этих местах белых медведей больше, чем людей
Пирог без глютена: простой рецепт из 3 ингредиентов – вкуснее не бывает
Почему огурцы цветут, но не плодоносят? Узнайте главный секрет
Выбрана лучшая песня шестидесятых годов — бессмертный шедевр
Ученые заявили, что наш мозг живет в прошлом
Бюджетные бальзамы и маски: какие средства действительно работают и спасают ваши волосы

Мягкое тепло или холодная строгость: как выбрать идеальный оттенок для детской комнаты?

Лучшие и худшие цвета для детской: как не испортить настроение ребёнка одним оттенком
1:13
Недвижимость

Хотите, чтобы детская комната стала любимым местом вашего ребенка и при этом не ошибиться с выбором цвета? Неправильный оттенок способен превратить уютное пространство в источник раздражения или дискомфорта.

комната школьника
Фото: https://commons.wikimedia.org by TheRegentsInternationalSchoolBangkok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
комната школьника

Цвет влияет не только на настроение, но и на качество сна малышей: правильные тона создают спокойствие и уют, а слишком яркие или тёмные оттенки могут перевозбуждать или угнетать.

Идеальный вариант — пастельные цвета, например, нежный голубой или мятный, которые создают атмосферу мягкого тепла и подходят детям всех возрастов. Светло-жёлтый оттенок добавит комнате тепла, не перегружая глаза, тогда как ярко-красный может вызвать тревогу и мешать отдыху, а темно-серый — сделать комнату мрачной и давящей.

Лучше всего выбирать светлые, мягкие цвета, а яркие акценты — оставлять для игрушек или текстиля, чтобы не перегружать стены.

Прежде чем покрасить, важно посмотреть выбранный цвет при разном освещении — дневном и вечернем, а ещё стоит спросить самого ребенка, чтобы он чувствовал себя в комнате комфортно и радостно.

Уточнения

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни. По своей функции детская комната является и спальней, и комнатой для игр и занятий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе
Домашние животные
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе Аудио 
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Ученые заявили, что наш мозг живет в прошлом
Бюджетные бальзамы и маски: какие средства действительно работают и спасают ваши волосы
Ловушки сладостей на завтрак: что нужно знать для бодрого утра
Поклонники обнаружили признаки возвращения Галкина* и Пугачевой в Латвию
Минеральная вода может быть вредной: как избежать избыточных минералов
Рубль теряет позиции: доля в турецком экспорте достигла минимума
Старое объявление о работе бортпроводницей 1940-х: какие были критерии отбора
У морских пауков органы в ногах. Как это возможно?
Выбор вишневого сорта: как получить сладкие плоды? Лайфхаки для садоводов
При каком пробеге стоит переходить с 5W-30 на 5W-40
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.