Секрет роскошного интерьера: как сэкономить, не жертвуя стилем

Выглядит на миллион, стоит копейки: 3 бюджетных материала, которые не отличить от люкса

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мечтаете о пространстве с налётом роскоши, но банковский счёт против? Не стоит отказываться от красивого интерьера — просто нужно знать, где сэкономить без потери внешнего вида.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Jesse James, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ванная

Многие дизайнеры признаются: стиль и ощущение "дорого-богато" чаще всего создают не премиальные материалы, а их качественные аналоги. Речь идёт не о подделках, а о современных покрытиях, которые мастерски имитируют текстуру дерева, камня или бетона — настолько точно, что отличить на глаз практически невозможно.

Ламинат высокого класса износостойкости с глубокой фактурой и фаской может выглядеть как настоящий паркет. Современные коллекции имитируют не только дуб и ясень, но и экзотические породы — с прожилками, сучками и натуральной цветовой вариацией. При правильной укладке такой пол невозможно отличить от массива, особенно если использовать широкие и длинные доски.

Если душа требует мраморных столешниц, а кошелёк не готов к вложениям, спасут керамогранит и кварцитовый агломерат. Первый легко подражает не только мрамору, но и граниту, бетону и даже металлу. Он прочен, влагостоек и отлично подходит как для стен, так и для пола. Кварцитовый агломерат — идеальный выбор для тех, кто хочет столешницу "под камень", но без риска пятен и сколов: он надёжнее и дешевле натурального мрамора.

А если вам нравится индустриальный стиль и стены в духе лофта, но заливать настоящий бетон — не ваш путь, обратите внимание на микроцемент и декоративные штукатурки. Эти материалы создают модный эффект бетона, но наносятся гораздо проще, не требуют громоздких работ и подходят для любых поверхностей — от стен до мебели.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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