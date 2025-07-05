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Микробы на колёсах: почему ваш багаж нельзя ставить на кровать

Никогда не кладите чемодан на кровать: ошибка, которую совершают почти все путешественники
1:38
Недвижимость

После долгой дороги рука сама тянется к кровати — бросить чемодан, открыть и наконец-то распаковаться. Но эксперты по уборке предупреждают: эта привычка может обойтись вам слишком дорого.

чемодан лежит на кровати
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чемодан лежит на кровати

За время путешествия ваш багаж побывал в десятках мест, где уровень гигиены оставляет желать лучшего. Он катался по полу в аэропорту, побывал в туалетах, грузовых отсеках, общественном транспорте и в руках десятков людей. Его колеса прошли по пыльным улицам и грязному асфальту, а ручки соприкасались с бактериями, которые потом легко окажутся на ваших простынях.

Эксперт по уборке и менеджер по исследованиям компании Lysol Джонатан Гардинер поясняет: багаж за время пути собирает на себе вирусы, микробы и аллергены, которые приносятся в дом прямо на вашей мебели и постели.

Чемодан — это переносчик всего, чего вы не хотели бы видеть в своей спальне, особенно на чистом одеяле. И если вы до сих пор не задумывались о дезинфекции багажа, пора начать. Чистка чемодана после каждой поездки — это не столько про эстетику, сколько про безопасность, пишет bhg.com.

Особое внимание стоит уделять ручкам, колёсам и внутренней части. Даже если он выглядит чистым, внутри могли остаться следы грязной одежды, уличной обуви и вещей, которые касались подозрительных поверхностей. Используйте дезинфицирующие салфетки или спрей в зависимости от материала чемодана, и всегда давайте ему полностью высохнуть. 

Уточнения

Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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