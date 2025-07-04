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Почему ваша кухня кажется холодной? 5 ошибок, которые вы не замечаете

Почему на вашей кухне не хочется задерживаться: 5 ошибок, крадущих уют
1:38
Недвижимость

Вроде бы всё на месте — чисто, функционально, современно. Но ощущение пустоты не покидает. Кухня, которая должна быть самым тёплым и гостеприимным уголком в доме, вдруг становится холодной и чужой. Почему так происходит?

кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net)., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня

Ответ прост: уют крадут детали. Те самые мелочи, на которые обычно не обращают внимания, но которые незаметно формируют атмосферу.

Слишком резкий свет, обилие пластика, глянца или тёмных поверхностей — всё это может превратить кухню в место, где не хочется задерживаться. Даже дизайнеры, создающие стильные проекты, порой сожалеют об этих решениях. Комфорт — это не только эстетика, но и ощущение тепла, живого присутствия, уюта, который не всегда можно выразить картинкой.

5 ошибок, которые делают кухню неуютной

Холодный белый свет — визуально увеличивает пространство, но делает его безжизненным. Кухня начинает напоминать кабинет врача, а не уголок семейного уюта.

Открытые полки с нагромождением предметов — визуальный шум вызывает усталость и делает помещение тесным.

Преобладание тёмных тонов — поглощает свет и "забирает" тепло даже из солнечного помещения.

Отсутствие текстиля — когда нет ни штор, ни салфеток, ни скатерти, кухня выглядит незавершённой и лишённой мягкости.

Жёсткая, "голая" мебель — без подушек, чехлов или даже банального кухонного коврика пространство становится холодным на ощупь и взгляд.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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