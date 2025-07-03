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Почему хозяюшки кладут рулон туалетной бумаги в холодильник: секрет раскрыт

1:53
Недвижимость

Звучит странно, но рулон обычной туалетной бумаги может стать незаменимым помощником на кухне — особенно летом. Всё дело в повышенной влажности и скоплении запахов, которые образуются в переполненном или плохо вентилируемом холодильнике. Бумага помогает решить сразу две эти проблемы.

Туалетная бумага
Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалетная бумага

Во время жары продукты активнее испаряют влагу. В результате внутри холодильника накапливается конденсат, появляются капли на стенках и запотевание. Это ухудшает условия хранения еды: овощи гниют, упаковки отсыревают, а на полках может образовываться плесень.

Решение простое — поместите в холодильник сухой рулон туалетной бумаги. Он будет работать как примитивный, но эффективный влагопоглотитель.

Бумага не только впитывает влагу, но и помогает бороться с неприятными запахами. Сыры, рыба, чеснок, лук — всё это быстро наполняет холодильник резкими ароматами. Бумага частично нейтрализует их, создавая более нейтральную и чистую атмосферу внутри.

Как использовать бумагу правильно

  • Выберите обычный сухой рулон без ароматизаторов.
  • Поместите его в заднюю часть холодильника — туда, где скапливается больше всего влаги. Хорошо подойдёт полка с овощами или центральная решётка.
  • Меняйте бумагу раз в неделю. Если она стала влажной, но не испортилась, дайте ей высохнуть и используйте повторно — но уже не по прямому назначению.

Конечно, бумага не заменит полноценный фильтр или вентиляцию. Но если в холодильнике слабая циркуляция воздуха или он сильно загружен, такой трюк помогает снизить влажность и уменьшить запахи. Особенно полезен он в жару, когда испарение усиливается.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях. Выпускается в рулонном или листовом видах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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