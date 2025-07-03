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Домашний репеллент, который не оставит клещам шанса: уксусный спрей своими руками

Клещи обходят стороной: как сделать спрей из уксуса, который реально работает
1:39
Недвижимость

С каждым тёплым сезоном возвращается одна и та же проблема — клещи. Эти мелкие паразиты обитают в траве, кустах и даже в собственном саду. Они переносят опасные заболевания, поэтому защита — дело нешуточное.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Если вы не хотите полагаться только на покупные репелленты, попробуйте натуральные средства, которые легко приготовить дома. Особенно хорошо работает уксусный спрей с травами.

Почему именно уксус?

Клещи чувствительны к запахам, особенно резким и кислым. Именно поэтому уксус — один из самых популярных компонентов самодельных репеллентов. Его можно использовать сам по себе или в сочетании с ароматными травами — розмарином, лавандой, тимьяном, гвоздикой. А для усиления эффекта в смесь добавляют эфирные масла, например, чайного дерева.

Как сделать натуральный уксусный спрей от клещей

  • Заварите 1 литр чая из сушёной или свежей травы (горсть или 1 чайный пакетик).
  • Дайте настою остыть и процедите.
  • Добавьте 1 столовую ложку винного или яблочного уксуса.
  • Перелейте в бутылку с распылителем и хорошо встряхните перед использованием.

Важно помнить

Ни один репеллент, даже самый эффективный, не даёт 100% защиты. Используйте несколько способов сразу: надевайте закрытую одежду, избегайте высокой травы и всегда осматривайте тело после прогулки.

Натуральные средства безопасны, но требуют регулярного обновления — особенно уксусные и травяные растворы.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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