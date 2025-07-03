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Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

1:30
Недвижимость

С приходом жары приходится бороться не только с духотой, но и с нежеланными гостями — назойливыми мухами, которые влетают через открытые окна и облепляют всё подряд. Но вместо того чтобы размахивать мухобойкой или брызгать химией, попробуйте неожиданный и полностью натуральный способ — с огурцом.

Муха
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian
Муха

Как ни странно, обычный свежий огурец может стать вашим союзником в борьбе с насекомыми. Некоторые уверяют: достаточно разложить тонкие ломтики на подоконнике — и мухи теряют всякий интерес к вашему дому. Всё дело, предположительно, в специфических соединениях, входящих в состав огурца. Для нас запах почти незаметен, а вот у мух обоняние сверхчувствительное — и этот аромат их отпугивает.

Всё просто:

  • Нарежьте огурец тонкими кружками.
  • Разложите их на подоконниках, возле дверей и других мест, через которые мухи могут проникать внутрь.
  • Можно также поставить мисочку с ломтиками на обеденный стол, если мухи особенно активны в кухне или столовой.

Важно: огурец должен быть свежим. Как только ломтики начнут увядать и терять запах, замените их новыми — иначе трюк работать не будет.

Научных исследований по этому лайфхаку пока немного. Но если верить народному опыту и отзывам в сети, способ с огурцом действительно даёт результат. А попробовать несложно — ведь огурец наверняка уже есть у вас в холодильнике.

Уточнения

Муха — насекомое отряда двукрылых.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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