Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

С приходом жары приходится бороться не только с духотой, но и с нежеланными гостями — назойливыми мухами, которые влетают через открытые окна и облепляют всё подряд. Но вместо того чтобы размахивать мухобойкой или брызгать химией, попробуйте неожиданный и полностью натуральный способ — с огурцом.
Как ни странно, обычный свежий огурец может стать вашим союзником в борьбе с насекомыми. Некоторые уверяют: достаточно разложить тонкие ломтики на подоконнике — и мухи теряют всякий интерес к вашему дому. Всё дело, предположительно, в специфических соединениях, входящих в состав огурца. Для нас запах почти незаметен, а вот у мух обоняние сверхчувствительное — и этот аромат их отпугивает.
Всё просто:
Важно: огурец должен быть свежим. Как только ломтики начнут увядать и терять запах, замените их новыми — иначе трюк работать не будет.
Научных исследований по этому лайфхаку пока немного. Но если верить народному опыту и отзывам в сети, способ с огурцом действительно даёт результат. А попробовать несложно — ведь огурец наверняка уже есть у вас в холодильнике.
Муха — насекомое отряда двукрылых.
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