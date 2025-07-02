Липкие ручки на плите? Вот секрет, как быстро вернуть им первозданный вид — результат вас удивит!

Лайфхаки по уходу за кухней: как справиться с загрязнением ручек на плите легко и быстро

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На кухне есть места, которые мы склонны игнорировать — до тех пор, пока они не превращаются в липкий кошмар. Речь идёт о ручках на плите или духовке: маленьких деталях, которые вбирают в себя весь жир и копоть после жарки и запекания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Газовая плита с духовкой

Особенно уязвимы классические поворотные ручки на газовых и электрических плитах — и если вы не фанат стеклокерамики с сенсорным управлением, наверняка знаете, как быстро они загрязняются.

Очищать такие ручки — занятие не из приятных. Они словно специально созданы, чтобы цеплять на себя всё, что вы не хотите видеть. Но есть простой способ, который облегчит задачу и не требует дорогих чистящих средств.

Снимите ручки (если они снимаются — обычно это легко делается руками или тонким ножом), замочите их в горячей воде с каплей средства для мытья посуды и столовой ложкой пищевой соды. Через 10-15 минут почистите щёткой — грязь отходит почти без усилий. А для особо стойких загрязнений — используйте уксус и соду: реакция вспенивания разрушает даже засохший жир.

Если ручки прикреплены намертво или вы боитесь что-то повредить, поможет трюк с горячей тканью. Смочите тряпку в горячем растворе (сода + уксус или сода + моющее средство), хорошо отожмите и положите прямо на ручки на 15 минут. Тепло и пар работают как натуральный размягчитель — после этого грязь легко убирается щёткой или губкой.

Уточнения

Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ. Может использоваться природный газ из городской газовой сети или сжиженный газ из баллонов или газгольдеров.



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