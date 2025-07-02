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Посудомоечная машина поднимает счета: 5 секретов, чтобы не разориться на электричестве

Как сэкономить на расчетах за электроэнергию: обратите внимание на свою посудомоечную машину
2:08
Недвижимость

Современная кухня давно перестала быть просто местом, где готовят еду. Это зона комфорта, удобства и — как выясняется — скрытых расходов. Один из приборов, на который мы привыкли полагаться ежедневно, может стоить вам гораздо дороже, чем кажется. Речь идёт о посудомоечной машине — удобной, но крайне прожорливой в плане энергопотребления технике.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

По словам экспертов, она тянет из сети в три раза больше, чем ваш холодильник. Основная причина — нагрев воды до высоких температур в каждом цикле. Даже при относительно экономном использовании годовая стоимость её эксплуатации легко достигает 2500-3000 крон. Особенно если речь идёт о старых моделях с устаревшим классом энергоэффективности. В этом случае расходы на электричество растут ещё сильнее.

Тем не менее, отказываться от устройства, которое освобождает вас от гор посуды, многим кажется невозможным. И действительно — в больших семьях посудомоечная машина становится не просто помощником, а настоящим спасением. Но чтобы этот союз был не разрушительным для бюджета, стоит пересмотреть свои привычки использования.

Во-первых, важно не перегружать и не запускать её полупустой: это приводит к перерасходу воды и энергии. Во-вторых, выбирать режимы в зависимости от степени загрязнения посуды. Интенсивные программы особенно затратны, ведь работают дольше и используют максимальные температуры. Летом и в тёплое время года стоит отдавать предпочтение эко-режимам и позволять посуде досыхать при открытой дверце, без принудительной сушки.

Не менее важно — правильно подготавливать посуду перед загрузкой. Остатки еды, особенно твёрдые крошки, семена и скорлупа, могут не только засорить фильтры, но и нарушить работу форсунок, снижая эффективность мойки. Со временем такие засоры могут привести к поломке машины или дорогостоящему ремонту.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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