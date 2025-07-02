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98% тараканов не выдержат: особая сила простого огурца в вашем доме!

Статистика против вредителей: огуречное пюре отпугивает тараканов на 98%!
2:02
Недвижимость

Тараканы — одни из самых нежеланных "гостей" в любом доме. Их внезапное появление способно вызвать испуг даже у самого спокойного человека. Особенно неприятно сталкиваться с ними летом, когда они могут пробираться в квартиры с улиц и подвалов.

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

При этом многие не готовы использовать агрессивные химикаты, опасные как для здоровья, так и для домашних животных. Но, как оказалось, у природы есть свой ответ — и он куда ближе, чем кажется.

По данным исследователей химического факультета Канзасского университета, необычайно сильным натуральным репеллентом оказался обыкновенный огурец. Учёные провели эксперименты ещё в 1984 году и выяснили: именно огуречное пюре способно отпугнуть до 98% тараканов. Такой эффект объясняется тем, что при измельчении овоща начинают активно выделяться летучие соединения — в частности, (E)-2-ноненал и (E, Z)-2,6-нонадиеналь. Эти вещества крайне неприятны для насекомых и заставляют их покидать территорию.

Нарезанный огурец показал более слабый эффект, а целый и вовсе оказался бесполезен. Народные наблюдения, согласно которым тараканы избегают мест, где лежат свежие огуречные шкурки, отчасти подтвердились, но именно измельчённый овощ — настоящее оружие против этих вредителей.

Кроме огурца, существуют и другие натуральные способы защиты от тараканов. Так, сильный запах лаврового листа способен отпугнуть их, если разложить его в местах возможного проникновения. Эфирные масла мяты или эвкалипта также дают хороший результат — особенно если распылить их с водой по углам, вдоль плинтусов и в зонах хранения продуктов.

А смесь пищевой соды с сахаром действует ещё и как ловушка: сладкое привлекает тараканов, а сода разрушает их пищеварительную систему.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). Известно более 7570 видов таракановых, включая более 4640 видов собственно тараканов и 2900 видов термитов, которых, согласно современным представлениям, включают в состав этого отряда.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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