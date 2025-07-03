Советы по скрытию техники: превратите недостаток в стильный элемент дизайна

5 идей, как сделать технику невидимой: от встраивания до арт-объектов

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали, как техника может разрушить атмосферу уютного дома? Даже самый дорогой телевизор может выбиваться из стилистики интерьера и бросаться в глаза. Но есть способы заставить её "раствориться" в пространстве. Причём сделать это можно и без масштабного ремонта.

Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кухня

Спрятать — и забыть

Классические интерьеры не дружат с гаджетами, особенно если последние выполнены в глянце и с обилием подсветки. Решение — спрятать технику. Телевизор можно разместить за раздвижными фасадами или на тёмной стене, чтобы экран сливался с фоном.

Главное — продумать всё на этапе проектирования. Есть нюанс: если вы решите поменять устройство, придётся искать замену того же размера или заново адаптировать под интерьер.

Сделать видимой, но незаметной

Современные стили — скандинавский, лофт, минимализм — отлично принимают технику в своих рядах. В этом случае не нужно ничего прятать: достаточно выбрать модели, гармонирующие с цветовой палитрой и формами интерьера. Всё просто — дизайн устройств уже становится его частью.

Интеграция — как волшебство

Встраиваемая техника — особенно актуальна для кухни. Она сливается с фасадом, занимает меньше визуального пространства и не отвлекает на себя внимание. Правда, для идеального результата нужно выбирать технику в тон мебели. Даже небольшая разница в оттенке нарушит эффект "невидимки".

Сделать из гаджета арт-объект

Почему бы не превратить холодильник в арт-инсталляцию? Яркая пленка, стикеры, ручная роспись — и банальный бытовой прибор становится частью дизайна. Подходит не для всего — экран телевизора, например, сложно "оживить" визуально. Зато для творческих людей это способ выразить себя и вдохнуть жизнь в рутинные предметы.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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