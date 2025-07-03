Устаете от слабого Wi-Fi? Эти 4 критерия помогут выбрать правильный маршрутизатор

5 секретов выбора роутера для стабильного Wi-Fi на 100%

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Wi-Fi нужен всем: "умному" телевизору, ноутбуку школьника, смартфонам родителей, гаджетам для работы и даже пылесосу. Но что делать, если сигнал ловит только в одной комнате, а видео на YouTube "падает" на полпути? Скорее всего, дело не в интернете, а в неправильном роутере.

Фото: Wikimedia Commons by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wi-Fi роутер

Разбираемся, как выбрать подходящее устройство, чтобы интернет "летал" и не пропадал в самый неподходящий момент.

Провайдер — главный критерий

Прежде чем искать мощный маршрутизатор, уточните у интернет-провайдера:

Какой тип подключения он использует — витая пара или оптоволокно?

Поддерживается ли работа с сим-картой, если хотите раздавать мобильный интернет?

Какие требования к оборудованию — некоторые операторы навязывают свои модели.

Какова реальная скорость интернета по вашему тарифу? Даже топовый роутер не ускорит слабый сигнал.

Если в дом заведено оптоволокно, проще и дешевле подключить PON-модем, который "переведет" сигнал на обычный LAN-кабель. А к нему уже подключаете стандартный Wi-Fi-роутер.

Диапазон частот — выбираем "полосу движения"

Роутеры работают в диапазонах:

2,4 ГГц — большая зона покрытия (до 50 метров), но страдает от помех. Хватает на дачу или просторную квартиру.

5 ГГц — работает ближе, но быстрее, не боится микроволновок и Bluetooth. Идеален для студий и квартир с тонкими стенами.

6 ГГц — пока в зачаточном состоянии, но пригодится в будущем.

Идеально — взять двухдиапазонную модель, чтобы устройство переключалось между частотами в зависимости от условий.

Мощность и антенны: не всегда больше — лучше

Мощность передатчика ограничена безопасными 20-24 дБм. Для небольшой квартиры или дома этого достаточно. Лучше уделите внимание:

Количеству антенн (встроенные или внешние).

Углу их наклона — одна вертикально, две под разными углами.

Возможности корректировки положения — сигнал часто зависит от расположения, как у старых телевизоров.

Цифры и стандарты: что значат все эти 802.11?

a, b, g — прошлый век.

n — хороший базовый вариант (до 150 Мбит/сек).

ac, ax — оптимальны на сегодня (до 1 Гбит/сек и выше).

be (Wi-Fi 7) — скорость до 30 Гбит/сек, но пока редкость и не со всеми устройствами совместим.

Всегда берите роутер "с запасом" — реальные скорости ниже заявленных в 1,5-3 раза.

Не забудьте про "фишки"

Современные роутеры могут удивить:

USB-разъем: подключите флешку — и создайте домашний медиасервер.

Родительский контроль: блокируйте нежелательные сайты или лимитируйте время доступа.

Аккумулятор: поможет, если дома часто отключают свет.

Когда роутер устаревает

Через 2-3 года после выпуска. Технологии меняются быстро, не покупайте устаревшие модели, чтобы не столкнуться с ограничениями через полгода.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер (от англ. router /ˈɹu:tə(ɹ)/ или /ˈɹaʊtəɹ/, /ˈɹaʊtɚ/) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.