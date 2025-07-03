Устаете от слабого Wi-Fi? Эти 4 критерия помогут выбрать правильный маршрутизатор

Wi-Fi нужен всем: "умному" телевизору, ноутбуку школьника, смартфонам родителей, гаджетам для работы и даже пылесосу. Но что делать, если сигнал ловит только в одной комнате, а видео на YouTube "падает" на полпути? Скорее всего, дело не в интернете, а в неправильном роутере.
Разбираемся, как выбрать подходящее устройство, чтобы интернет "летал" и не пропадал в самый неподходящий момент.
Прежде чем искать мощный маршрутизатор, уточните у интернет-провайдера:
Если в дом заведено оптоволокно, проще и дешевле подключить PON-модем, который "переведет" сигнал на обычный LAN-кабель. А к нему уже подключаете стандартный Wi-Fi-роутер.
Роутеры работают в диапазонах:
Идеально — взять двухдиапазонную модель, чтобы устройство переключалось между частотами в зависимости от условий.
Мощность передатчика ограничена безопасными 20-24 дБм. Для небольшой квартиры или дома этого достаточно. Лучше уделите внимание:
Всегда берите роутер "с запасом" — реальные скорости ниже заявленных в 1,5-3 раза.
Современные роутеры могут удивить:
Через 2-3 года после выпуска. Технологии меняются быстро, не покупайте устаревшие модели, чтобы не столкнуться с ограничениями через полгода.
Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер (от англ. router /ˈɹu:tə(ɹ)/ или /ˈɹaʊtəɹ/, /ˈɹaʊtɚ/) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.
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