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Преобразите свою прихожую: 7 гениальных идей для уюта и порядка

Лучшие идеи для хранения: как сделать прихожую функциональной и стильной
1:59
Недвижимость

Небольшая прихожая — не повод мириться с вечным беспорядком. Несколько продуманных решений могут превратить хаос у двери в образец уюта и функциональности.

Коридор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коридор

Секрет — в деталях

Начните с малого. Настенный держатель для ключей, сделанный своими руками, не только избавит от вечных поисков перед выходом, но и станет стильным акцентом. А простые крючки вместо громоздких вешалок сделают пространство визуально легче.

Для хранения мелочей подойдут плетёные корзины. Подпишите их — так вы избавитесь от беспорядка и сэкономите время на поиски. Полки-кубы можно сочетать с закрытыми шкафчиками: всё нужное будет под рукой, но скрыто от глаз.

Место найдётся для всех

Не забудьте про детей — повесьте крючки на их уровне, чтобы они могли самостоятельно убирать свои вещи. А для взрослых удобно организовать скамейку или пуфик — удобно обуться и передохнуть. Старый шкаф тоже пригодится: снимите дверцы и создайте открытую гардеробную с крючками и лавкой внутри.

Узкий комод решит проблему хранения обуви и аксессуаров. Вместо ящиков — корзины, а над ними — ещё один ряд крючков для верхней одежды.

Идеи для нестандартных пространств

Если у вас есть лестница у входа — используйте пространство под ней. Там легко организовать мини-гардеробную или систему хранения.

Наверху — тоже полезное место. Стеллажи под потолком отлично подходят для сезонных вещей или декоративных элементов. А многофункциональный стеллаж с прочными полками позволит хранить обувь внизу и использовать верх как скамейку.

Разделите зону хранения для каждого члена семьи — подпишите корзины или полки. Это дисциплинирует и добавляет уюта. Даже пара крючков у самой двери способна изменить ситуацию.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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