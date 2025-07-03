Почему рост продаж духовок 3 в 1 поражает: взгляд на новые тенденции кухонной техники

Новая эра на кухне: как 3 в 1 изменяет представление о бытовой технике

Всё больше жителей городов делают выбор в пользу нового формата кухонной техники — компактного устройства, способного заменить сразу микроволновку, гриль и электродуховку. Да-да, речь о многофункциональном духовом шкафу 3 в 1, который быстро захватывает внимание покупателей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik микроволновка

Он не только экономит место и время, но и помогает сократить расходы на электричество. И всё это — в стильном корпусе с современным управлением.

Что умеет этот "кухонный комбайн"

Основные функции:

Режим конвекции — равномерное запекание благодаря внутреннему вентилятору, без необходимости переворачивать продукты;

Гриль — подрумянивает и придаёт корочку блюдам;

Быстрое размораживание мяса, хлеба и овощей;

Реактивный подогрев, который сохраняет вкус и текстуру еды.

Дополнительно: сенсорное управление, программы по весу и типу продукта, а также автоотключение — всё это делает его удобным даже для тех, кто не особо дружит с кулинарией.

"Готовлю в нём всё - от пиццы до курицы. Микроволновку давно убрала с кухни", — делится впечатлением Мария Рибейро, 37 лет, из Кампинаса (SP).

Почему продажи растут

Согласно данным Magazine Luiza и Americanas, спрос на такие приборы в 2025 году вырос на 8%. Причины понятны:

Рост тарифов на электроэнергию.

Компактные кухни в новых квартирах.

Стремление объединить функции в одном устройстве.

Люди ищут решения, которые сэкономят пространство и деньги — и находят их в этой технологии.

Меньше энергии — меньше затрат

Испытания показали: отказ от микроволновки и духовки в пользу 3-в-1 даёт до 20% экономии на электричестве. Устройство не перегревает воздух, снижая потребность в кондиционерах и вентиляторах. А модели с знаком Procel A гарантируют ещё меньший расход.

Как выбрать лучший вариант

Чаще всего покупают модели объёмом 30-45 литров по цене от R$ 450 до R$ 850. Популярные бренды: Britânia, Philco, Electrolux, Mondial.

Обратите внимание на:

Съёмные решётки и поддоны.

Цифровое управление.

Наличие блокировки.

Материалы корпуса — сталь, стекло или матовый чёрный.

Также важно заранее узнать, куда прибор будет установлен: на столешницу или в нишу.

Кто выбирает 3 в 1

Молодые пары в небольших квартирах.

Семьи, оптимизирующие бюджет.

Люди с плотным графиком.

Те, кто хочет стиль и функциональность в одном.

Экологичный подход и мода на осознанное потребление делают прибор ещё привлекательнее. Это уже не просто духовка — это символ новой, разумной кухни.

Что дальше

Ожидается, что рынок продолжит расти — до 11% к концу 2025 года. Всё благодаря тренду на умные, компактные и энергоэффективные устройства, которые соответствуют современному ритму жизни.

А вы готовы отказаться от микроволновки? Расскажите о своём опыте в комментариях!

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



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