Почему рост продаж духовок 3 в 1 поражает: взгляд на новые тенденции кухонной техники

Всё больше жителей городов делают выбор в пользу нового формата кухонной техники — компактного устройства, способного заменить сразу микроволновку, гриль и электродуховку. Да-да, речь о многофункциональном духовом шкафу 3 в 1, который быстро захватывает внимание покупателей.
Он не только экономит место и время, но и помогает сократить расходы на электричество. И всё это — в стильном корпусе с современным управлением.
Основные функции:
"Готовлю в нём всё - от пиццы до курицы. Микроволновку давно убрала с кухни", — делится впечатлением Мария Рибейро, 37 лет, из Кампинаса (SP).
Согласно данным Magazine Luiza и Americanas, спрос на такие приборы в 2025 году вырос на 8%. Причины понятны:
Люди ищут решения, которые сэкономят пространство и деньги — и находят их в этой технологии.
Испытания показали: отказ от микроволновки и духовки в пользу 3-в-1 даёт до 20% экономии на электричестве. Устройство не перегревает воздух, снижая потребность в кондиционерах и вентиляторах. А модели с знаком Procel A гарантируют ещё меньший расход.
Чаще всего покупают модели объёмом 30-45 литров по цене от R$ 450 до R$ 850. Популярные бренды: Britânia, Philco, Electrolux, Mondial.
Обратите внимание на:
Также важно заранее узнать, куда прибор будет установлен: на столешницу или в нишу.
Экологичный подход и мода на осознанное потребление делают прибор ещё привлекательнее. Это уже не просто духовка — это символ новой, разумной кухни.
Ожидается, что рынок продолжит расти — до 11% к концу 2025 года. Всё благодаря тренду на умные, компактные и энергоэффективные устройства, которые соответствуют современному ритму жизни.
А вы готовы отказаться от микроволновки? Расскажите о своём опыте в комментариях!
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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