Как избавиться от мыльного налёта на стекле: 5 простых способов без химии

Тонкий налёт, водяные капли, мыльные разводы… Всё это возвращается снова и снова. Но можно ли убрать загрязнения быстро и надолго — без ядовитой химии, царапин и ежедневного скрабинга?
Один из самых неожиданных, но действенных способов — обычная зимняя жидкость для автомобилей. Благодаря содержанию изопропанола она не только растворяет жир, но и создаёт водоотталкивающий эффект. Просто распылите её после душа и протрите микрофиброй — и на неделю забудете о каплях на стекле.
Важно: выбирайте средства без красителей и сильных ароматизаторов, с пометкой "безопасно для стекла".
Лёгкий, но эффективный способ избавиться от мыльного налёта и извести:
Мало кто знает, что таблетка для посудомоечной машины отлично справляется с жиром и налётом в душе. Просто:
Душевая кабина или гидромассажный бокс - сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.
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