Как избавиться от мыльного налёта на стекле: 5 простых способов без химии

Чистка стекол без химии: 5 эффектных методов для вашего дома

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тонкий налёт, водяные капли, мыльные разводы… Всё это возвращается снова и снова. Но можно ли убрать загрязнения быстро и надолго — без ядовитой химии, царапин и ежедневного скрабинга?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Магия зимней жидкости для стекла

Один из самых неожиданных, но действенных способов — обычная зимняя жидкость для автомобилей. Благодаря содержанию изопропанола она не только растворяет жир, но и создаёт водоотталкивающий эффект. Просто распылите её после душа и протрите микрофиброй — и на неделю забудете о каплях на стекле.

Важно: выбирайте средства без красителей и сильных ароматизаторов, с пометкой "безопасно для стекла".

Уксус и сода — проверенная классика

Лёгкий, но эффективный способ избавиться от мыльного налёта и извести:

Согрейте стакан уксуса и смешайте с тёплой водой 1:1.

Распылите на стекло, оставьте на 15 минут.

При необходимости добавьте соду (4 ст. ложки на литр воды) — образуется пена, которая помогает проникнуть в труднодоступные места.

Капсула от посудомойки — не только для кухни

Мало кто знает, что таблетка для посудомоечной машины отлично справляется с жиром и налётом в душе. Просто:

Растворите её в литре горячей воды.

Добавьте чайную ложку ополаскивателя.

Нанесите губкой на стекло, затем смойте.

Раз в неделю — и душ сияет чистотой.

Что НЕ стоит делать

Металлические губки: оставляют царапины.

Хлор и кислоты: разъедают силикон и вредят здоровью.

Закрытая ванная + химия: опасные испарения.

Как сохранить эффект надолго

После каждого душа: протрите стёкла скребком или сухой тканью.

Раз в неделю: применяйте средство с водоотталкивающим эффектом.

Раз в месяц: генеральная чистка с посудомоечной капсулой.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс - сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.



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