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Стиральная машина пляшет: 5 причин, почему ваш помощник затеял дискотеку?

Вибрации стиральной машины: 6 причин и советы по устранению поломок
3:16
Недвижимость

Стиральная машина скачет как бешеная? Вот почему она решила устроить вам дискотеку
Вы нажали "Старт", а она — как с цепи сорвалась: прыгает, гудит, будто собирается взлететь. Знакомо? Это не просто капризы техники — такой "танец" может обойтись дорого.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Почему это вообще опасно

Каждый "прыжок" — это риск. Причем не только для машинки:

  • Может сорвать шланги — и здравствуй, потоп.
  • Поцарапает плитку, стены, уронит соседнюю технику.
  • Разобьёт свои собственные внутренности — амортизаторы, подшипники, даже барабан.

Проще решить проблему вовремя, чем потом раскошеливаться на ремонт.

Не сняли транспортировочные болты? Машинка мстит

Если вы только что купили технику и сразу заметили вибрацию — почти наверняка забыли удалить транспортировочные болты. Их прячут на задней стенке корпуса. Открутите все (у разных моделей — от 3 до 5) и закройте отверстия заглушками. После этого барабан должен крутиться легко и бесшумно.

Стоит не ровно? Готовьтесь к "шоу"

Даже идеальная машинка будет прыгать, если установлена криво. Проверьте:

  • Не шатается ли, если нажать на углы.
  • Уровень показывает горизонталь.
  • Ножки отрегулированы и хорошо закреплены.

Если кладёте антивибрационные накладки — сначала ставьте их, потом регулируйте высоту.

Куда ставить машинку — и куда не надо

Плитка, линолеум, старые деревянные полы — коварны. Они усиливают вибрацию и делают технику неуправляемой. Как результат — "покатушки" по комнате.

Лучшее решение — плотный нескользкий коврик. Или хотя бы резиновая подложка. А ещё техника не должна упираться в мебель и стены. Оставьте ей свободу — минимум 10 см по бокам.

Барабану тесно? Он протестует

Машинка может прыгать и при правильной установке, если:

  • Вы загрузили её под завязку — дайте барабану "вдохнуть".
  • Бельё сбилось в один ком — остановите цикл и расправьте.
  • Стираете одну тяжелую вещь — добавьте мелких, мягких.
  • Поставили высокие обороты — лучше два мягких отжима, чем один агрессивный.

С вертикальной загрузкой — вообще особая история

Если створки барабана не закрылись, а вы запустили отжим — техника начнёт прыгать как сумасшедшая. И это не просто страшно, а реально опасно. Может сломать ремень или даже разрушить крепления.

Когда без мастера не обойтись

Пора вызывать специалиста, если:

  • Под машинкой появляются лужи.
  • Вибрация начинается с первой минуты, а не только при отжиме.
  • Даже на минимальных оборотах гул не утихает.
  • Барабан не крутится рукой или болтается.
  • Бельё остаётся мокрым после отжима.

Главное — не игнорируйте "звоночки"

Стиральная машина не должна греметь, плясать и кататься. И уж точно не должна угрожать вам потопом или поломкой. Разберитесь с этим сразу — и техника будет работать долго и спокойно.

Уточнения

Стира́льная маши́на - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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