Стиральная машина пляшет: 5 причин, почему ваш помощник затеял дискотеку?

Стиральная машина скачет как бешеная? Вот почему она решила устроить вам дискотеку
Вы нажали "Старт", а она — как с цепи сорвалась: прыгает, гудит, будто собирается взлететь. Знакомо? Это не просто капризы техники — такой "танец" может обойтись дорого.
Каждый "прыжок" — это риск. Причем не только для машинки:
Проще решить проблему вовремя, чем потом раскошеливаться на ремонт.
Если вы только что купили технику и сразу заметили вибрацию — почти наверняка забыли удалить транспортировочные болты. Их прячут на задней стенке корпуса. Открутите все (у разных моделей — от 3 до 5) и закройте отверстия заглушками. После этого барабан должен крутиться легко и бесшумно.
Даже идеальная машинка будет прыгать, если установлена криво. Проверьте:
Если кладёте антивибрационные накладки — сначала ставьте их, потом регулируйте высоту.
Плитка, линолеум, старые деревянные полы — коварны. Они усиливают вибрацию и делают технику неуправляемой. Как результат — "покатушки" по комнате.
Лучшее решение — плотный нескользкий коврик. Или хотя бы резиновая подложка. А ещё техника не должна упираться в мебель и стены. Оставьте ей свободу — минимум 10 см по бокам.
Машинка может прыгать и при правильной установке, если:
Если створки барабана не закрылись, а вы запустили отжим — техника начнёт прыгать как сумасшедшая. И это не просто страшно, а реально опасно. Может сломать ремень или даже разрушить крепления.
Пора вызывать специалиста, если:
Стиральная машина не должна греметь, плясать и кататься. И уж точно не должна угрожать вам потопом или поломкой. Разберитесь с этим сразу — и техника будет работать долго и спокойно.
Стира́льная маши́на - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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