Секреты выбора жилья: что предпочитают 43% москвичей? Узнайте главные факторы!

28% жителей столицы платят больше за наличие парковки — данные опроса

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почти треть жителей Москвы, ищущих квартиру, готовы платить больше за наличие парковки (28%) и тишину (27%), свидетельствуют результаты опроса Level Group, в котором участвовали более 1,2 тысячи россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by Фред-Продавец звёзд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ПИК-1 Ярцевская, вид со двора

43% респондентов отметили, что предпочтут приобрести жильё в престижном районе с развитой инфраструктурой. При этом близость к метро является ключевым фактором для 20% опрошенных, а близость к историческому центру Москвы — для лишь 5%.

Для 47% респондентов стоимость квартиры остаётся главным критерием при выборе. Также важными факторами стали площадь и планировка жилья (43%), наличие необходимой инфраструктуры, такой как школы, детские сады и магазины (42%), хорошая репутация застройщика и соблюдение сроков строительства (38%), сообщает Газета.Ru.

Транспортная доступность важна для 26% опрошенных, однако репутация девелопера оказалась значимой лишь для 16%. Благоустройство территории и наличие закрытого двора привлекли внимание лишь 5% респондентов.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.









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