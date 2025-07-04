Секреты выбора жилья: что предпочитают 43% москвичей? Узнайте главные факторы!

Почти треть жителей Москвы, ищущих квартиру, готовы платить больше за наличие парковки (28%) и тишину (27%), свидетельствуют результаты опроса Level Group, в котором участвовали более 1,2 тысячи россиян.
43% респондентов отметили, что предпочтут приобрести жильё в престижном районе с развитой инфраструктурой. При этом близость к метро является ключевым фактором для 20% опрошенных, а близость к историческому центру Москвы — для лишь 5%.
Для 47% респондентов стоимость квартиры остаётся главным критерием при выборе. Также важными факторами стали площадь и планировка жилья (43%), наличие необходимой инфраструктуры, такой как школы, детские сады и магазины (42%), хорошая репутация застройщика и соблюдение сроков строительства (38%), сообщает Газета.Ru.
Транспортная доступность важна для 26% опрошенных, однако репутация девелопера оказалась значимой лишь для 16%. Благоустройство территории и наличие закрытого двора привлекли внимание лишь 5% респондентов.
Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.
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