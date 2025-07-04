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Зачем в СССР облицовывали панельные дома стеклянными плитками: секреты, которые мы забыли

Стеклянные плитки 70-х: секреты облицовки панельных домов СССР
2:06
Недвижимость

В 1960–1970-х годах в СССР остро стоял вопрос нехватки жилья. Чтобы решить эту проблему, массово строили панельные дома, которые возводили быстро и экономично. Однако внешний вид таких зданий оставлял желать лучшего.

Дом в городе Ташкенте
Фото: commons.wikimedia.org by Shuhrataxmedov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дом в городе Ташкенте

В 1971 году было предложено облицовывать панельные дома маленькими стеклянными плитками размером 2 на 2 сантиметра. Этот метод не только улучшал внешний вид зданий, но и решал важные технические проблемы.

Стеклянные плитки были прочными и устойчивыми к внешним воздействиям. Они не боялись воды, перепадов температур, механических повреждений и сохраняли свои свойства в течение долгого времени.

Кроме того, плитка скрывала дефекты бетонных панелей, которые часто имели неровности, трещины и сколы. Она также обладала хорошими теплоизоляционными свойствами: летом отражала солнечные лучи, а зимой сохраняла тепло.

Еще одно преимущество плитки заключалось в том, что она защищала стены от загрязнений. Дома, облицованные такими плитками, было легко мыть, а с их поверхности можно было удалить даже надписи краской или битумом без следа.

В 1971 году был принят государственный стандарт (ГОСТ 17057), который регламентировал размеры, состав, технологию изготовления и цвет стеклянных облицовочных плиток. Облицовка была трудоемким процессом, но эффективным. На дно форм укладывали ковры с плиткой, собирали арматурный каркас и заливали бетонную смесь. В результате плитка становилась частью конструкции, что обеспечивало ее долговечность.

Маленькие плитки также выбирали из соображений безопасности. Легкие элементы мозаики не могли нанести серьезных травм при падении с высоты.

Уточнения

Крупнопанельное домостроение — способ сборного строительства, заключающийся в использовании в качестве несущих и ограждающих конструкций панелей крупных габаритов (с длиной или высотой «на комнату») из железобетона (также керамзитобетона, шлакобетона и т. п.) при необходимости с внутренним слоем теплоизоляционного материала.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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