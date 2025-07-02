Преображение без ремонта: создаем уют в 4 комнатах

Необычные идеи для ремонта: 4 комнаты, которые теперь вызывают восхищение

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Съёмное жильё - это всегда про компромиссы. Хочется уюта и индивидуальности, но нельзя делать ремонт по своему вкусу. Однако даже в таких условиях можно создать атмосферу тепла и уюта — без глобальных переделок и больших вложений. Достаточно пары банок краски, капли креатива и желания сделать дом "своим".

Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License Квартира

Спальня, где хочется засыпать

Для зоны сна выбран насыщенный глиняный оттенок. Он не просто тёплый, он словно окутывает — создаёт ощущение безопасности и тишины. Такой цвет идеально подходит тем, кто ценит спокойствие и уединение.

Для зоны сна выбран насыщенный глиняный оттенок. Он не просто тёплый, он словно окутывает — создаёт ощущение безопасности и тишины. Такой цвет идеально подходит тем, кто ценит спокойствие и уединение. Детская, наполненная фантазией

В комнате ребёнка использовано интересное цветовое сочетание: нежный песочный и прохладный голубой. Добавлены элементы ручной росписи — причудливая графика превращает стену в настоящее арт-пространство. Это не просто декор, а стимул для детского воображения.

В комнате ребёнка использовано интересное цветовое сочетание: нежный песочный и прохладный голубой. Добавлены элементы ручной росписи — причудливая графика превращает стену в настоящее арт-пространство. Это не просто декор, а стимул для детского воображения. Ванная — неожиданная изюминка

Обычно санузел оставляют нейтральным, но здесь — яркое исключение. Стены покрыты глубоким зелёным оттенком и украшены свободной росписью. Результат — бодрящая атмосфера и настроение с самого утра.

Обычно санузел оставляют нейтральным, но здесь — яркое исключение. Стены покрыты глубоким зелёным оттенком и украшены свободной росписью. Результат — бодрящая атмосфера и настроение с самого утра. Практичность — тоже уют

Для прачечной, где повышенная влажность, выбрана особая влагостойкая краска с матовым эффектом. Теперь стены не боятся воды, а интерьер выглядит аккуратно и свежо.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.