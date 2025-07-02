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Преображение без ремонта: создаем уют в 4 комнатах

Необычные идеи для ремонта: 4 комнаты, которые теперь вызывают восхищение
1:32
Недвижимость

Съёмное жильё - это всегда про компромиссы. Хочется уюта и индивидуальности, но нельзя делать ремонт по своему вкусу. Однако даже в таких условиях можно создать атмосферу тепла и уюта — без глобальных переделок и больших вложений. Достаточно пары банок краски, капли креатива и желания сделать дом "своим".

Квартира
Фото: unsplash.com by Patrick Perkins is licensed under Free to use under the Unsplash License
Квартира
  • Спальня, где хочется засыпать
    Для зоны сна выбран насыщенный глиняный оттенок. Он не просто тёплый, он словно окутывает — создаёт ощущение безопасности и тишины. Такой цвет идеально подходит тем, кто ценит спокойствие и уединение.
  • Детская, наполненная фантазией
    В комнате ребёнка использовано интересное цветовое сочетание: нежный песочный и прохладный голубой. Добавлены элементы ручной росписи — причудливая графика превращает стену в настоящее арт-пространство. Это не просто декор, а стимул для детского воображения.
  • Ванная — неожиданная изюминка
    Обычно санузел оставляют нейтральным, но здесь — яркое исключение. Стены покрыты глубоким зелёным оттенком и украшены свободной росписью. Результат — бодрящая атмосфера и настроение с самого утра.
  • Практичность — тоже уют
    Для прачечной, где повышенная влажность, выбрана особая влагостойкая краска с матовым эффектом. Теперь стены не боятся воды, а интерьер выглядит аккуратно и свежо.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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