Комната не остыла, но вы уже вспотели от цен: что пошло не так с экономией

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето не сдаёт позиций, а кондиционер всё ещё остаётся для многих мечтой. Чтобы не переплачивать, люди всё чаще смотрят в сторону мобильных моделей. Но какой из бюджетных вариантов действительно справляется с жарой?

Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кондиционер

Цена — это ещё не всё

Мы взяли три самых дешёвых кондиционера: Sencor SAC, Aerium P9000 и Olimpia Splendid — все в пределах 5-15 тысяч рублей. Учитывали не только стоимость покупки, но и расходы на электроэнергию. Sencor оказался самым выгодным — он потребляет меньше и стоит дешевле остальных. Olimpia и Aerium чуть дороже в эксплуатации, но тоже укладываются в разумные рамки.

А что с мощностью

Для комнаты 30 м² нужна производительность около 3 кВт. Olimpia с этим справляется, у неё - 13 000 БТЕ. Sencor подойдёт лишь для 15 м², а Aerium — где-то посередине. Не стоит брать "на авось" — слабый кондиционер в большой комнате будет гнать воздух, а не холод.

Шум — главный враг комфорта

Все три модели оказались довольно шумными. Спать рядом с таким агрегатом — сомнительное удовольствие. Кроме того, у Olimpia короткий шланг, а Aerium показался пользователям неоправданно дорогим. Sencor же удивил: он недорогой, тихий (относительно) и при этом экономичный — но слабоват по мощности.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.