Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пицца отдыхает: кабачки с сыром и томатами покоряют даже тех, кто овощи на дух не переносит
Добавили всего одну молекулу — и 3D-печать перестала загрязнять планету
Запчасти с пробегом теперь и на маркетплейсе: как это отразится на автовладельцах
Лучшая версия себя устала: почему многие отказываются от диет и спорта — и становятся счастливее
Путин и Макрон поговорили впервые за три года — теперь Захарова требует объяснений от НАТО
Случайно нарвался на гадюку? Один жест может спасти от атаки
Натуральный мейкап за 2 минуты — хватит одного средства
Слёзы и унижения: няня дочерей Виторгана раскрыла правду о работе в звёздной семье
Алёна Водонаева ошарашена заявлением подруги на американской АЗС: Россия — лучшая страна!

Комната не остыла, но вы уже вспотели от цен: что пошло не так с экономией

1:31
Недвижимость

Лето не сдаёт позиций, а кондиционер всё ещё остаётся для многих мечтой. Чтобы не переплачивать, люди всё чаще смотрят в сторону мобильных моделей. Но какой из бюджетных вариантов действительно справляется с жарой?

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Цена — это ещё не всё

Мы взяли три самых дешёвых кондиционера: Sencor SAC, Aerium P9000 и Olimpia Splendid — все в пределах 5-15 тысяч рублей. Учитывали не только стоимость покупки, но и расходы на электроэнергию. Sencor оказался самым выгодным — он потребляет меньше и стоит дешевле остальных. Olimpia и Aerium чуть дороже в эксплуатации, но тоже укладываются в разумные рамки.

А что с мощностью

Для комнаты 30 м² нужна производительность около 3 кВт. Olimpia с этим справляется, у неё - 13 000 БТЕ. Sencor подойдёт лишь для 15 м², а Aerium — где-то посередине. Не стоит брать "на авось" — слабый кондиционер в большой комнате будет гнать воздух, а не холод.

Шум — главный враг комфорта

Все три модели оказались довольно шумными. Спать рядом с таким агрегатом — сомнительное удовольствие. Кроме того, у Olimpia короткий шланг, а Aerium показался пользователям неоправданно дорогим. Sencor же удивил: он недорогой, тихий (относительно) и при этом экономичный — но слабоват по мощности.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Домашние животные
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо Аудио 
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Домашние животные
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес Аудио 
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Авто
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Почему вы просыпаетесь с болью в шее и как это исправить прямо сегодня Игорь Буккер США обеспечили ВКС РФ господство в небе над Украиной Любовь Степушова Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Запчасти с пробегом теперь и на маркетплейсе: как это отразится на автовладельцах
Комната не остыла, но вы уже вспотели от цен: что пошло не так с экономией
Лучшая версия себя устала: почему многие отказываются от диет и спорта — и становятся счастливее
Путин и Макрон поговорили впервые за три года — теперь Захарова требует объяснений от НАТО
Случайно нарвался на гадюку? Один жест может спасти от атаки
Натуральный мейкап за 2 минуты — хватит одного средства
Слёзы и унижения: няня дочерей Виторгана раскрыла правду о работе в звёздной семье
Алёна Водонаева ошарашена заявлением подруги на американской АЗС: Россия — лучшая страна!
Летний пирог с вишней, который просят испечь снова
Секрет тишины на грядках: почему сорняки больше не растут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.