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Жара наступает, а вы — нет: приём, который переворачивает лето

1:12
Недвижимость

Утром, до наступления жары, закройте окна, шторы и жалюзи, особенно на южной и западной сторонах. Это предотвратит проникновение горячего воздуха. Вечером, когда температура снижается, откройте окна для проветривания.

девушка с веером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка с веером
  • Использовать влажные ткани
    Развесьте влажные простыни или полотенца перед открытыми окнами. Проходящий через них воздух будет охлаждаться за счёт испарения влаги.
  • Создать сквозняк
    Откройте окна на противоположных сторонах дома, чтобы создать сквозняк. Это поможет воздуху циркулировать и снизить температуру внутри помещения.
  • Использовать вентилятор с льдом
    Поставьте миску с льдом перед вентилятором. Воздух, проходя через лёд, будет охлаждаться, создавая прохладу в комнате.
  • Минимизировать использование электроприборов
    Электроприборы выделяют тепло. Ограничьте их использование в жаркие часы, особенно духовки и плиты.
  • Увлажнять воздух
    Разместите в комнате ёмкости с водой или используйте увлажнитель воздуха. Это повысит влажность и создаст ощущение прохлады.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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