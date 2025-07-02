Жара наступает, а вы — нет: приём, который переворачивает лето

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Утром, до наступления жары, закройте окна, шторы и жалюзи, особенно на южной и западной сторонах. Это предотвратит проникновение горячего воздуха. Вечером, когда температура снижается, откройте окна для проветривания.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка с веером

Использовать влажные ткани

Развесьте влажные простыни или полотенца перед открытыми окнами. Проходящий через них воздух будет охлаждаться за счёт испарения влаги.

Развесьте влажные простыни или полотенца перед открытыми окнами. Проходящий через них воздух будет охлаждаться за счёт испарения влаги. Создать сквозняк

Откройте окна на противоположных сторонах дома, чтобы создать сквозняк. Это поможет воздуху циркулировать и снизить температуру внутри помещения.

Откройте окна на противоположных сторонах дома, чтобы создать сквозняк. Это поможет воздуху циркулировать и снизить температуру внутри помещения. Использовать вентилятор с льдом

Поставьте миску с льдом перед вентилятором. Воздух, проходя через лёд, будет охлаждаться, создавая прохладу в комнате.

Поставьте миску с льдом перед вентилятором. Воздух, проходя через лёд, будет охлаждаться, создавая прохладу в комнате. Минимизировать использование электроприборов

Электроприборы выделяют тепло. Ограничьте их использование в жаркие часы, особенно духовки и плиты.

Электроприборы выделяют тепло. Ограничьте их использование в жаркие часы, особенно духовки и плиты. Увлажнять воздух

Разместите в комнате ёмкости с водой или используйте увлажнитель воздуха. Это повысит влажность и создаст ощущение прохлады.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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