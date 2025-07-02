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Как поднять потолки с помощью света: хитрости выбора люстры для низких помещений

2:06
Недвижимость

Низкие потолки перестанут давить, если грамотно обыграть их с помощью освещения. Оказывается, правильно подобранная люстра может буквально преобразить пространство, создав иллюзию высоты и простора. Секрет кроется в выборе плоских или припотолочных моделей светлых оттенков, которые не крадут драгоценные сантиметры. Лучше всего работают матовые плафоны молочного или жемчужного цвета, мягко рассеивающие свет по всему помещению.

Хрустальная люстра
Фото: commons.wikimedia. org by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хрустальная люстра

Особое внимание стоит уделить направлению света — модели с открытыми верхними элементами, отправляющими световые потоки вверх, визуально "приподнимают" потолок. Дизайнеры рекомендуют избегать массивных хрустальных люстр с длинными подвесами, которые только подчеркинут недостаток высоты. Вместо них лучше выбрать несколько компактных источников света: сочетание потолочного светильника с торшерами направленного света и настенными бра создаст многоуровневую систему освещения.

Интересный прием — использование полупрозрачных абажуров из стекла или легкого текстиля, которые добавляют воздушности интерьеру. Темные металлические плафоны в этом случае работают против вас — они поглощают свет и делают пространство визуально меньше. Не менее важно правильно подобрать температуру освещения: теплый белый свет (2700-3000К) создает уютную атмосферу, тогда как холодные оттенки могут вызывать ощущение стерильности.

Перед покупкой обязательно измерьте высоту потолка — идеальная люстра для низкого помещения не должна свисать более чем на 30-40 см. Простой тест: представьте, что светильник — это теннисный мяч на резинке. Если он мысленно касается головы стоящего человека, модель слишком объемная для вашей комнаты. Дополнительный эффект простора создаст карнизная подсветка по периметру потолка, которая зрительно "оторвет" его от стен.

Уточнения

Лю́стра (фр. lustre, от лат. lustro — «освещаю») — подвесной потолочный светильник для создания бестеневого, в отличие от точечного источника, освещения помещений. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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