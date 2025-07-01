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Волшебная скамейка: как витраж превратил бруклинский дворик в световую инсталляцию

1:55
Недвижимость

Когда дизайнер Лорен Уильямс Рассетт и ее муж случайно обнаружили набор витражных панелей в магазине на Лонг-Айленде, они сразу поняли: эти элементы должны стать частью их дома. Во время реконструкции таунхауса XIX века в Коббл-Хилле родилась необычная идея — превратить витражи в уличную скамейку, которая одновременно освещает подвальное помещение.

Утро
Фото: flickr.com by Pablo Punk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Утро

История этих витражей оказалась не менее интересной, чем их новое применение. Некоторые элементы были salvaged из церкви, когда-то стоявшей напротив и снесенной в 1960-х.

"Нам хотелось сохранить дух старины, но в современном прочтении", — объясняет Лорен.

Архитекторы из The Brooklyn Studio воплотили эту идею в четырех бетонных модулях размером 30x30 дюймов, каждый из которых содержит коллаж из цветного стекла, пишет dwell.com.

Реализация проекта потребовала ювелирной точности:

  • Пришлось полностью заменить несущие стены, не повредив исторический фасад
  • Специальные дренажные системы защищают конструкцию от дождевой воды
  • Встроенные светодиоды подсвечивают витражи в темное время суток

Для Лорен этот проект стал воплощением философии "серьезного дома с игривыми элементами". "Когда включается подсветка, гости всегда замирают в восхищении", — смеется хозяйка. Особую пикантность добавляет тот факт, что часть стекол когда-то украшала церковные витражи, а другие элементы были найдены при разборе чердака.

Этот нестандартный подход к дизайну не только решил проблему освещения подвальных помещений, но и создал уникальное арт-пространство под открытым небом — там, где раньше был обычный дворик бруклинского коричневого камня.

Уточнения

Диза́йн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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