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Жить в школе XIX века: история пары, превратившей старинное здание в дом с душой

1:33
Недвижимость

Когда Крег и Даниэль Джонс впервые увидели заброшенное школьное здание 1856 года в Норт-Уире, они сразу поняли — это будет их дом. Три года назад пара завершила масштабную реконструкцию, сохранив дух старинной постройки, но добавив современный комфорт.

Интерьер квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер квартиры

Работа с историческим зданием оказалась непростой — фундамент пристройки 1900 года просел на 7 дюймов, потому что держался буквально на камнях.

"Они просто лежали по углам, без опорных стен", — вспоминает Даниэль. Пришлось полностью переделывать основание, а отсутствие изоляции добавило сложностей.

Но все трудности окупились сполна, когда в старинных стенах начали проявляться уникальные детали — следы от старой печи на полу, вырезанные инициалы учеников на стенах и огромные окна, через которые когда-то лился свет для чтения, пишет concordmonitor.com.

 Особую атмосферу создают необычные для жилья пропорции: потолки высотой 4,2 метра, просторный главный зал 9x9 метров и обилие естественного света.

Джонсам было легче, чем большинству — их архитектурное бюро Inscription Architects специализируется на преобразовании старых зданий. Школа, ставшая Grange Hall в 1950-х, а затем заброшенная в 1990-х, обрела новую жизнь.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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