Квартира с подвохом: как не попасть в беду, купив жильё с дисконтом

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На первый взгляд привлекательные предложения по "срочной" продаже квартиры могут скрывать серьезные угрозы для покупателя. Об этом рассказал юрист, риелтор и эксперт по недвижимости Герман Борисов.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ключи

Как отмечают аналитики, число таких сделок на рынке растет: в Московском регионе "срочные" продажи составляют уже 12% всех сделок, по России — около 30%, сообщают "Известия".

По словам Борисова, главный ориентир — это размер дисконта. Если квартира предлагается дешевле рыночной на 10-15%, это может быть нормальной практикой. Но если цена занижена на 20% и более, стоит насторожиться.

"Если продавец через какое-то время подаст на банкротство, сделку могут признать недействительной — как попытку сокрытия активов", — поясняет эксперт.

Еще один риск связан с психическим состоянием владельца недвижимости. Иногда к срочной продаже прибегают люди, страдающие психическими расстройствами. В таких случаях уже после оформления сделки они могут попытаться ее оспорить в суде — ссылаясь на свою невменяемость на момент подписания договора.

Юрист советует в случае малейших сомнений потребовать официальное медицинское заключение из государственного учреждения. Частное мнение врачей, по его словам, может быть отвергнуто судом, как сообщает сайт Москва 24.

Если вы все же решились купить квартиру в рамках "срочной" продажи, Борисов рекомендует не экономить на сопровождении. Привлеките опытного юриста или риелтора, который способен за пару дней проверить чистоту сделки и подсветить потенциальные проблемы.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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