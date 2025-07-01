Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немецкие фашисты на фронте переодеваются в красноармейскую форму, ставят на своих самолетах наши опознавательные знаки… — писала газета Знамя Родины 2 июля 1941 года
Трансгендеры* в Шотландии могут выбирать пол полицейского, который будет их досматривать
Криминальный отпуск: китаец угнал 8 авто, чтобы не покупать билет на самолет
XRP теряет 54% объёма: неожиданное падение на фоне позитивных новостей
Самую высокую башню из домино построили рекордсмены в США
Россия дождётся жару: европейский зной придёт неожиданно в июле
Запеканка на любой вкус: 3 рецепта, которые вдохновят вас на кулинарные подвиги
7 упражнений с гантелями, которые быстро приведут ваш пресс в порядок
Рейтинг проблем со смартфонами: что не устраивает пользователей

Квартира с подвохом: как не попасть в беду, купив жильё с дисконтом

1:46
Недвижимость

На первый взгляд привлекательные предложения по "срочной" продаже квартиры могут скрывать серьезные угрозы для покупателя. Об этом рассказал юрист, риелтор и эксперт по недвижимости Герман Борисов.

Ключи
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ключи

Как отмечают аналитики, число таких сделок на рынке растет: в Московском регионе "срочные" продажи составляют уже 12% всех сделок, по России — около 30%, сообщают "Известия".

По словам Борисова, главный ориентир — это размер дисконта. Если квартира предлагается дешевле рыночной на 10-15%, это может быть нормальной практикой. Но если цена занижена на 20% и более, стоит насторожиться.

"Если продавец через какое-то время подаст на банкротство, сделку могут признать недействительной — как попытку сокрытия активов", — поясняет эксперт.

Еще один риск связан с психическим состоянием владельца недвижимости. Иногда к срочной продаже прибегают люди, страдающие психическими расстройствами. В таких случаях уже после оформления сделки они могут попытаться ее оспорить в суде — ссылаясь на свою невменяемость на момент подписания договора.

Юрист советует в случае малейших сомнений потребовать официальное медицинское заключение из государственного учреждения. Частное мнение врачей, по его словам, может быть отвергнуто судом,  как сообщает сайт Москва 24.

Если вы все же решились купить квартиру в рамках "срочной" продажи, Борисов рекомендует не экономить на сопровождении. Привлеките опытного юриста или риелтора, который способен за пару дней проверить чистоту сделки и подсветить потенциальные проблемы.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Еда и рецепты
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды Аудио 
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Авто
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства Аудио 
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Домашние животные
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Последние материалы
Немецкие фашисты на фронте переодеваются в красноармейскую форму, ставят на своих самолетах наши опознавательные знаки… — писала газета Знамя Родины 2 июля 1941 года
Трансгендеры* в Шотландии могут выбирать пол полицейского, который будет их досматривать
Криминальный отпуск: китаец угнал 8 авто, чтобы не покупать билет на самолет
XRP теряет 54% объёма: неожиданное падение на фоне позитивных новостей
Самую высокую башню из домино построили рекордсмены в США
Россия дождётся жару: европейский зной придёт неожиданно в июле
Квартира с подвохом: как не попасть в беду, купив жильё с дисконтом
Запеканка на любой вкус: 3 рецепта, которые вдохновят вас на кулинарные подвиги
7 упражнений с гантелями, которые быстро приведут ваш пресс в порядок
Рейтинг проблем со смартфонами: что не устраивает пользователей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.