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Удобство против риска: почему хлорные таблетки не такие безобидные, как кажутся

Эксперты назвали преимущества хлорных таблеток перед жидким хлором для бассейна
3:44
Недвижимость

Даже идеально чистый с виду бассейн может таить в себе массу неприятностей. Бактерии, споры водорослей и даже микроскопические личинки насекомых прекрасно размножаются в тёплой воде. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно дезинфицировать бассейн. И хлор по-прежнему остаётся самым надёжным способом.

Дачный бассейн
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дачный бассейн

Но вот вопрос — какое средство лучше выбрать: жидкий хлор или специальные таблетки? Ответ не так очевиден, как кажется на первый взгляд.

Таблетки против жидкости: в чём разница

Жидкий хлор работает быстро, но у него есть существенные недостатки. После его использования бассейн придётся закрыть минимум на полчаса — пока уровень активных веществ не опустится до безопасного уровня. К тому же, жидкий хлор неравномерно распределяется в воде и может привести к местным переизбыткам вещества, что опасно для кожи и слизистых.

Совсем другое дело — хлорные таблетки. Они рассчитаны таким образом, чтобы растворяться медленно и поддерживать стабильную концентрацию дезинфицирующего вещества в течение долгого времени.

Безопасно ли это для здоровья

Главное — соблюдать баланс. При правильной дозировке уровень хлора должен быть в пределах от 1 до 3 ppm (частей на миллион), а кислотность воды — в диапазоне 7,2-7,8 pH. Тогда вода останется не только чистой, но и абсолютно безопасной для купания.

Хлорные таблетки эффективно уничтожают:

  • споры водорослей,

  • грибок,

  • бактерии,

  • вирусы,

  • личинки комаров и других насекомых.

Важно понимать, что без хлорирования вода в бассейне уже через пару дней может стать мутной, приобрести неприятный запах и покрыться зелёным налётом.

Преимущества хлорных таблеток

Почему всё больше владельцев бассейнов делают выбор в пользу таблеток? Ответ прост:

  • Удобство — таблетки уже дозированы, достаточно положить их в поплавок-дозатор или скиммер.

  • Равномерное действие — постепенное растворение не допускает резких скачков концентрации хлора.

  • Экономичность — одной таблетки часто хватает на несколько дней.

  • Безопасность — не требуется покидать бассейн после обработки.

  • Минимум запаха — при правильном использовании запах хлора практически не чувствуется.

Кроме того, таблетки меньше подвержены потере свойств при хранении — в отличие от жидкого хлора, который быстро теряет эффективность.

Как правильно выбрать хлорные таблетки

При покупке обратите внимание на следующие параметры:

  1. Размер таблеток. Для больших бассейнов подойдут 3-дюймовые таблетки, для небольших — поменьше.

  2. Скорость растворения. Некоторые таблетки работают до недели, другие — быстрее. Выбирайте под свой режим использования бассейна.

  3. Дополнительные компоненты. Многие таблетки содержат стабилизаторы, предотвращающие разрушение хлора солнечным светом. Это особенно важно для открытых бассейнов.

  4. Совместимость с оборудованием. Убедитесь, что таблетки подходят для вашего бассейна и не разрушают его элементы.

Существуют альтернативы — например, озонаторы, ультрафиолетовые лампы или солевые системы. Но они стоят в разы дороже и требуют сложного обслуживания. Поэтому для большинства дачников и владельцев частных бассейнов именно хлорные таблетки остаются самым простым, доступным и надёжным решением.

Уточнения

Пла́вательный бассе́йн — гидротехническое сооружение, предназначенное для занятий водными видами спорта, такими как плавание, прыжки в воду, подводный спорт, водное поло, подводное регби, синхронное плавание и прочие.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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