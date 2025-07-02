Статистика бьёт тревогу: продажи жилья в Москве резко упали

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый май — словно дежавю для риелторов. Праздничный месяц снова принёс спад активности на рынке недвижимости Москвы, и данные Росреестра это подтверждают.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Новостройки в Москве

Минус 23,1% за год

В мае 2025 года в столице зарегистрировано 8 759 сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке. Это на 23,1% меньше, чем в мае 2024-го, и сразу на 38,6% ниже, чем в мае 2023 года.

Что произошло за месяц

Если сравнивать с апрелем 2025-го, то падение ещё заметнее — минус 23,2%. В апреле заключили 11 411 сделок. Таким образом, май традиционно уступает: это наблюдается последние пять лет, когда в среднем фиксируется спад на 20%.

"В период продолжительных майских праздников вторичный рынок недвижимости демонстрирует традиционное для этого периода снижение активности", — отмечает руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Что с динамикой с начала года

С января по май 2025 года в Москве зарегистрировано 54 079 переходов прав собственности по договорам купли-продажи. Это всего на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (54 632). Однако к цифрам 2023 года снижение более ощутимо — на 13,3% (тогда было 62 374 сделки).

Вывод

Пока что рынок ведёт себя предсказуемо: праздничный май каждый год снижает темпы. Годовая динамика говорит о лёгком замедлении, но без драматических изменений. Вопрос в том, сохранится ли это летнее затишье до осени — или рынок подбросят вверх неожиданные факторы.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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