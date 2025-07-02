Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санкции не работают: как Россия тайно ввозит запчасти для Boeing и Airbus
Сумка с характером, брошь с тайным смыслом: как аксессуары управляют летом
Умерла частичка меня: сестра Жанны Фриске рассказала о потере нерождённого сына в полёте
Слишком горячо для обычного масла: это нужно турбированному двигателю
Анализ, который спасает: как обычный тест на кровь может выявить онкологию
Пчёлы подчиняются невидимому закону Вселенной — и симметрия их ульев подтверждает это
Скручивания разгоняют жир: сколько повторений нужно, чтобы пресс наконец-то проявился
Гости будут завидовать: простой рецепт цуккини, который взорвет ваши вкусовые рецепторы
Как фотоны научились игнорировать время — шокирующее исследование

Статистика бьёт тревогу: продажи жилья в Москве резко упали

2:09
Недвижимость

Каждый май — словно дежавю для риелторов. Праздничный месяц снова принёс спад активности на рынке недвижимости Москвы, и данные Росреестра это подтверждают.

Новостройки в Москве
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Новостройки в Москве

Минус 23,1% за год

В мае 2025 года в столице зарегистрировано 8 759 сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке. Это на 23,1% меньше, чем в мае 2024-го, и сразу на 38,6% ниже, чем в мае 2023 года.

Что произошло за месяц

Если сравнивать с апрелем 2025-го, то падение ещё заметнее — минус 23,2%. В апреле заключили 11 411 сделок. Таким образом, май традиционно уступает: это наблюдается последние пять лет, когда в среднем фиксируется спад на 20%.

"В период продолжительных майских праздников вторичный рынок недвижимости демонстрирует традиционное для этого периода снижение активности", — отмечает руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Что с динамикой с начала года

С января по май 2025 года в Москве зарегистрировано 54 079 переходов прав собственности по договорам купли-продажи. Это всего на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (54 632). Однако к цифрам 2023 года снижение более ощутимо — на 13,3% (тогда было 62 374 сделки).

Вывод

Пока что рынок ведёт себя предсказуемо: праздничный май каждый год снижает темпы. Годовая динамика говорит о лёгком замедлении, но без драматических изменений. Вопрос в том, сохранится ли это летнее затишье до осени — или рынок подбросят вверх неожиданные факторы.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Домашние животные
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными Аудио 
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Шоу-бизнес
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев Могли ли древние египтяне обладать технологиями будущего? Шокирующие артефакты Игорь Буккер Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Невидимый саботаж: привычки, из-за которых вы двигаетесь, как железный робот
Боксёрша и вейп: глава IBA осудил скандальный ролик с обезьяной
Дубаи делают исторический шаг: с сегодняшнего дня госслужащие переходят на 4-дневную рабочую неделю
Отказ от химии и долгих заморочек — этот джем из двух ингредиентов заставит забыть про все магазинные варенья
Этот способ танцевать дома заставит исчезнуть лишние калории — эффект как от кардио
Опасный симптом, который часто игнорируют — что скрывается за кашлем с кровью
25 млн? Такие суммы мы тратим за лето: молодая невеста Лепса разнесла Боню за ложь о семье
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Динозавры выжили благодаря этим продуктам: найден ключ к их успеху в борьбе за выживание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.