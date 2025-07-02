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Дом по цене квартиры? Новые условия Сбера могут удивить

Недвижимость

Уже с начала июля Сбер пересматривает условия по ключевым продуктам. Главная новость — снижение ставок по ипотеке на 0,5-2 процентных пункта. Но и это ещё не всё.

Покупка квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Что меняется по ипотеке

Теперь размер ставки зависит от величины первоначального взноса. Чем он выше — тем выгоднее условия. Это решение вступает в силу с 1 июля и касается рыночной ипотеки.

Кроме того, вводится дополнительная скидка в 1 п. п. на кредиты ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) для быстровозводимых домов. По данным "Домклик", минимальная ставка теперь начинается от 21,4%.

"С 1 июля Сбер снижает ставки по ипотеке на 0,5-2 п. п. в зависимости от первоначального взноса. Также вводится скидка 1 п. п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов. Минимальные ставки на "Домклик" — от 21,4%", — сообщили в пресс-службе банка.

А что с потребительскими кредитами

С 30 июня изменились и условия потребкредитов — минимальная ставка уменьшилась на 1 п. п. Это очередной шаг после июньского снижения ставок на 2 п. п. — тогда это решение объясняли снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

Вклады тоже подешевели

С 30 июня Сбер снизил ставки по вкладам из линейки "СберВклад". Ранее можно было получить надбавку в 1%, теперь — максимум 0,7%. Максимальная доходность на сроки 4-5 месяцев по вкладам "Лучший %" и "СберВклад" составляет 18%.

Почему всё это происходит

Сбер уже снижал ставки 10 июня: на 2-3,5 п. п. по ипотеке и на 2 п. п. по потребкредитам. Банк объясняет это общим трендом снижения ключевой ставки Центральным банком, что даёт возможность пересматривать и условия по розничным продуктам.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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