Комары не подлетают: летний трюк, который работает без химии

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Вы когда-нибудь просыпались от тонкого и раздражающего жужжания, которого невозможно найти, а тем более поймать? Комары способны испортить даже самый сладкий сон. И хотя многие выбирают химические спреи или спят, укутавшись с головой, есть более приятный способ справиться с этой напастью.

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Укус комара

Натуральный барьер от укусов

Речь идёт о цитронелле — ароматном растении с ярким цитрусовым запахом, который людям кажется освежающим, а вот комарам — невыносимым. Цитронелла не убивает насекомых, но надёжно их отпугивает, создавая естественный барьер.

Секрет в том, что это растение "маскирует" запах тела человека. Комары ориентируются не на зрение, а на запах: углекислый газ, пот, молочную кислоту. Цитронелла блокирует эти сигналы, сбивая насекомых с пути.

"Цитронелла не убивает комаров, она делает так, чтобы они не могли вас найти", — гласит народная мудрость.

Как правильно ухаживать за растением

Если у вас есть солнечное место — на балконе, террасе или подоконнике, — поставьте туда горшок с цитронеллой. Особенно эффективно размещать её возле окон, дверей и других входов для незваных гостей.

Чтобы растение чувствовало себя хорошо:

Обеспечьте прямой солнечный свет минимум на 6 часов в день.

Поливайте только тогда, когда земля станет сухой. Летом это может быть 2-3 раза в неделю, зимой — реже.

Используйте горшок с дренажем, чтобы избежать переувлажнения.

Подкармливайте универсальным удобрением и обрезайте сухие или лишние листья.

А если нет возможности посадить

Под рукой всегда есть масло цитронеллы — его можно разводить с водой и распылять на одежду, мебель или использовать с аромадиффузором. Отлично подойдут и свечи с этим ароматом — они хороши для летних вечеров на открытом воздухе.

Тем не менее, одного растения недостаточно. Комаров отпугивает комбинация мер: москитные сетки, вентиляторы, плотная одежда ночью — и, конечно, цитронелла. В связке эти способы работают гораздо эффективнее.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.



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