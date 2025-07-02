Тревожный сигнал из Лондона: готовьте дом к неожиданному

Что делать, если в вашем районе внезапно отключили электричество, начался ураган или случилась техногенная авария? Британские власти уверены: лучше быть готовыми заранее — как в случае со страховкой, которую вы надеетесь не использовать, но оформляете на всякий случай.
Сайт Prepare. gov.uk создан для того, чтобы каждая семья могла пережить форс-мажор — от шторма до войны. На днях власти напомнили гражданам о важности готовности: в условиях киберугроз, нарастающей геополитической нестабильности и риска новых пандемий страна должна быть собрана как никогда раньше.
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Среди прочего, британцам советуют заранее собрать аварийный набор. Вот что в него должно входить:
На сайте говорится:
"Соберите предметы, которые могут понадобиться, если отключат воду, свет или придётся срочно покинуть дом. Храните их в одном месте — легко доступном даже в темноте."
Если возможна срочная эвакуация, рекомендуется собрать сумку с вещами первой необходимости — её называют "grab bag". Её можно взять за секунды и не терять время в панике.
Также советуют:
Prepare.gov.uk предупреждает:
"Чрезвычайные ситуации случаются каждый день — они могут длиться часы, дни, а иногда даже месяцы. Подготовка — это не паника, это здравый смысл."
Батарея (фр batterie; уменьшительно — батарейка) — несколько (два и более) соединённых параллельно или последовательно электрических элементов. Обычно под этим термином подразумевается соединение электрохимических источников электроэнергии или электрического тока (гальванических элементов, аккумуляторов, топливных элементов).
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