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Тревожный сигнал из Лондона: готовьте дом к неожиданному

2:25
Недвижимость

Что делать, если в вашем районе внезапно отключили электричество, начался ураган или случилась техногенная авария? Британские власти уверены: лучше быть готовыми заранее — как в случае со страховкой, которую вы надеетесь не использовать, но оформляете на всякий случай.

Сбор вещей
Фото: flickr.com by Familydestinationsguide.com Images, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сбор вещей

Стратегия на случай всего

Сайт Prepare. gov.uk создан для того, чтобы каждая семья могла пережить форс-мажор — от шторма до войны. На днях власти напомнили гражданам о важности готовности: в условиях киберугроз, нарастающей геополитической нестабильности и риска новых пандемий страна должна быть собрана как никогда раньше.

Министры анонсировали масштабные учения — общество будут проверять на способность действовать при кризисах.

Самое необходимое — у вас дома

Среди прочего, британцам советуют заранее собрать аварийный набор. Вот что в него должно входить:

  • Фонарь на батарейках или с ручной зарядкой (свечи небезопасны).
  • Радио, работающее без сети (или использовать автомобильное — но только если это безопасно).
  • Внешний аккумулятор для телефона.
  • Дополнительные батарейки, в том числе для медицинской техники.

На сайте говорится:

"Соберите предметы, которые могут понадобиться, если отключат воду, свет или придётся срочно покинуть дом. Храните их в одном месте — легко доступном даже в темноте."

"Граб-бэг" на выход

Если возможна срочная эвакуация, рекомендуется собрать сумку с вещами первой необходимости — её называют "grab bag". Её можно взять за секунды и не терять время в панике.

Также советуют:

  • Проверить работу дымовых датчиков.
  • Подготовить документы.
  • Пообщаться с соседями и скоординироваться.
  • Постепенно пополнять запасы: вместо того чтобы тратить крупную сумму за раз, покупайте нужное по чуть-чуть при каждом походе в магазин.
  • Что ещё положить в "тревожный чемоданчик"
  • Консервы и вода.
  • Предметы гигиены.
  • Детские товары, если в семье есть малыши.

Prepare.gov.uk предупреждает:

"Чрезвычайные ситуации случаются каждый день — они могут длиться часы, дни, а иногда даже месяцы. Подготовка — это не паника, это здравый смысл."

Уточнения

Батарея (фр batterie; уменьшительно — батарейка) — несколько (два и более) соединённых параллельно или последовательно электрических элементов. Обычно под этим термином подразумевается соединение электрохимических источников электроэнергии или электрического тока (гальванических элементов, аккумуляторов, топливных элементов).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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