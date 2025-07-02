Тревожный сигнал из Лондона: готовьте дом к неожиданному

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Что делать, если в вашем районе внезапно отключили электричество, начался ураган или случилась техногенная авария? Британские власти уверены: лучше быть готовыми заранее — как в случае со страховкой, которую вы надеетесь не использовать, но оформляете на всякий случай.

Фото: flickr.com by Familydestinationsguide.com Images, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сбор вещей

Стратегия на случай всего

Сайт Prepare. gov.uk создан для того, чтобы каждая семья могла пережить форс-мажор — от шторма до войны. На днях власти напомнили гражданам о важности готовности: в условиях киберугроз, нарастающей геополитической нестабильности и риска новых пандемий страна должна быть собрана как никогда раньше.

Министры анонсировали масштабные учения — общество будут проверять на способность действовать при кризисах.

Самое необходимое — у вас дома

Среди прочего, британцам советуют заранее собрать аварийный набор. Вот что в него должно входить:

Фонарь на батарейках или с ручной зарядкой (свечи небезопасны).

Радио, работающее без сети (или использовать автомобильное — но только если это безопасно).

Внешний аккумулятор для телефона.

Дополнительные батарейки, в том числе для медицинской техники.

На сайте говорится:

"Соберите предметы, которые могут понадобиться, если отключат воду, свет или придётся срочно покинуть дом. Храните их в одном месте — легко доступном даже в темноте."

"Граб-бэг" на выход

Если возможна срочная эвакуация, рекомендуется собрать сумку с вещами первой необходимости — её называют "grab bag". Её можно взять за секунды и не терять время в панике.

Также советуют:

Проверить работу дымовых датчиков.

Подготовить документы.

Пообщаться с соседями и скоординироваться.

Постепенно пополнять запасы: вместо того чтобы тратить крупную сумму за раз, покупайте нужное по чуть-чуть при каждом походе в магазин.

Что ещё положить в "тревожный чемоданчик"

Консервы и вода.

Предметы гигиены.

Детские товары, если в семье есть малыши.

Prepare.gov.uk предупреждает:

"Чрезвычайные ситуации случаются каждый день — они могут длиться часы, дни, а иногда даже месяцы. Подготовка — это не паника, это здравый смысл."

Уточнения

Батарея (фр batterie; уменьшительно — батарейка) — несколько (два и более) соединённых параллельно или последовательно электрических элементов. Обычно под этим термином подразумевается соединение электрохимических источников электроэнергии или электрического тока (гальванических элементов, аккумуляторов, топливных элементов).



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