Обычные настенные часы оказались сокровищем — посмотрите, не лежат ли у вас

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Они когда-то тикали в каждом доме, висели рядом с телевизором, стояли у кровати или у входной двери. Часы, которые стоили копейки и казались самой обычной вещью. Кто бы мог подумать, что сегодня они могут стоить целое состояние?

Фото: flickr.com by Markus Spiske, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Часы

Время — деньги. И ещё какие

В своё время за такие часы просили всего около 100 Kčs. Тогда это была доступная покупка — не роскошь, но и не безделушка. Но времена меняются. Сейчас коллекционеры готовы выложить за них десятки, а иногда и сотни тысяч. Один из покупателей, по неподтверждённой информации, отдал за такую модель баснословную сумму — почти под миллион крон.

Где же ценность

Секрет кроется в дизайне. Часы PRIM модели "Brusel" выполнены в стиле, навеянном легендарной выставкой Expo 58. Простые, лаконичные, но элегантные — они стали символом времени и эстетики 60-х. Особенно ценится фиолетовая версия — редкость на рынке. Именно она была продана за 4 900 Kč, а другой экземпляр выставили уже за 10 000 Kč.

Выбросили? Зря

Когда часы "вышли из моды", многие убрали их в коробки или и вовсе отправили на свалку. А зря. Если у вас на чердаке завалялись часы марки PRIM — не спешите от них избавляться. Это может быть настоящее сокровище. Особенно если перед вами модель "Brusel" — настоящая находка для коллекционеров.

PRIM — не только часы

Ценность представляют не только настенные модели. Огромную популярность приобрели и наручные часы PRIM: Diplomat, Sport, Televize. А легендарный Prim Orlík — лимитированная серия всего в 300 штук, выпущенная в 1965 году — сегодня может стоить до полумиллиона.

Уточнения

Антиквариа́т (лат. antiquus "старый") — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих значительную ценность. Антиквариат в целом — это старые или редкие художественные произведения или другие ценные вещи, которые являются объектами коллекционирования и торговли.



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